https://news.day.az/officialchronicle/1598197.html Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам международной научно-практической конференции "Устойчивое развитие. Отчетность. Прозрачность"
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам международной научно-практической конференции "Устойчивое развитие. Отчетность. Прозрачность"
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам международной научно-практической конференции на тему "Устойчивое развитие. Отчетность. Прозрачность".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
С полным текстом обращения можно ознакомиться по ссылке.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре