https://news.day.az/officialchronicle/1598202.html Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам 4-го заседания генеральных прокуроров государств-членов Организации экономического сотрудничества
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам 4-го заседания генеральных прокуроров государств-членов Организации экономического сотрудничества
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам 4-го заседания генеральных прокуроров государств-членов Организации экономического сотрудничества.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом обращения можно ознакомиться по ссылке.
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