https://news.day.az/officialchronicle/1598208.html Президент Ильхам Алиев: В борьбе с транснациональной преступностью важное значение имеет деятельность органов прокуратуры в условиях взаимного сотрудничества
Президент Ильхам Алиев: В борьбе с транснациональной преступностью важное значение имеет деятельность органов прокуратуры в условиях взаимного сотрудничества
В борьбе с транснациональной преступностью важное значение имеет деятельность органов прокуратуры в условиях взаимного сотрудничества.
Как передает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в письме Президента Ильхама Алиева, направленном участникам 4-го заседания генеральных прокуроров стран-членов Организации экономического сотрудничества.
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С полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке.
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