Президент Ильхам Алиев: В борьбе с транснациональной преступностью важное значение имеет деятельность органов прокуратуры в условиях взаимного сотрудничества

В борьбе с транснациональной преступностью важное значение имеет деятельность органов прокуратуры в условиях взаимного сотрудничества.

Как передает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в письме Президента Ильхама Алиева, направленном участникам 4-го заседания генеральных прокуроров стран-членов Организации экономического сотрудничества.

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С полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке.