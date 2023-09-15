https://news.day.az/officialchronicle/1598214.html Президент Ильхам Алиев: Благодаря усилиям Гейдара Алиева в Азербайджане создана прозрачная финансовая и аудиторская система
Президент Ильхам Алиев: Благодаря усилиям Гейдара Алиева в Азербайджане создана прозрачная финансовая и аудиторская система
Благодаря усилиям Гейдара Алиева в Азербайджане создана прозрачная финансовая и аудиторская система.
Как передает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в письме, направленном Президентом Ильхамом Алиевым участникам Международной научно-практической конференции на тему "Устойчивое развитие. Отчетность. Прозрачность".
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С полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке.
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