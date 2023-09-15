Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования председателю Президентского совета Государства Ливия

Президент Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями Председателю Президентского Совета Государства Ливия Мухаммаду Юнису Аль-Манфи в связи с многочисленными человеческими жертвами и крупномасштабными разрушениями в результате сильных наводнений, которые произошли в этой стране.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Ваше превосходительство.

Глубоко опечален известием о многочисленных человеческих жертвах и крупномасштабных разрушениях в результате произошедших в Вашей стране сильных наводнений.

В связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, дружественному народу Ливии, желаю выздоровления пострадавшим, скорейшей ликвидации последствий стихийного бедствия.

Аллах рехмет элясин!", - говорится в письме.