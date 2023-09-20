Упразднено Бакинское городское управление учреждений дошкольного образования и детских домов

Президент Ильхам Алиев подписал указ об упразднении Бакинского городского управления учреждений дошкольного образования и детских домов при Исполнительной власти города Баку и внесении изменений в указ Президента Азербайджанской Республики от 11 мая 2012 года № 635 "О дополнительных мерах, связанных с регулированием деятельности яслей, яслей-детсадов, детских садов, специальных детских садов и детских домов в городе Баку".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, указом упраздняется Бакинское городское управление учреждений дошкольного образования и детских домов при Исполнительной власти города Баку.

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С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.