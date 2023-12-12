Президент Ильхам Алиев посетил могилу общенационального лидера Гейдара Алиева

Минуло 20 лет со дня кончины архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства, всемирно известного политического деятеля, общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, 12 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев посетил в Аллее почетного захоронения могилу общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева.

Президент Ильхам Алиев возложил венок к могиле великого лидера.

Прозвучал Государственный гимн Азербайджана.

Глава государства Ильхам Алиев также почтил память спутницы жизни великого лидера, выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой, возложил цветы к ее могиле.

Была также почтена память известного государственного деятеля Азиза Алиева и профессора Тамерлана Алиева, к их могилам возложены цветы.