https://news.day.az/officialchronicle/1621613.html Президент Ильхам Алиев: Азербайджан последовательно поддерживает глобальную деятельность по борьбе с изменением климата и реализует различные меры по повышению энергоэффективности - ФОТО
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан последовательно поддерживает глобальную деятельность по борьбе с изменением климата и реализует различные меры по повышению энергоэффективности - ФОТО
Азербайджан последовательно поддерживает глобальную деятельность по борьбе с изменением климата и реализует различные меры по повышению энергоэффективности.
Как сообщает Day.Az, об этом заявил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на своей странице в соцсети X.
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