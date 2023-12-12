Президент Ильхам Алиев: Азербайджан последовательно поддерживает глобальную деятельность по борьбе с изменением климата и реализует различные меры по повышению энергоэффективности

Азербайджан последовательно поддерживает глобальную деятельность по борьбе с изменением климата и реализует различные меры по повышению энергоэффективности.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на своей странице в соцсети X.

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