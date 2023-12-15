Ильхам Алиев официально выдвинут кандидатом на президентских выборах от партии "Ени Азербайджан"

Ильхам Алиев официально выдвинут кандидатом на внеочередных президентских выборах от партии "Ени Азербайджан" (ПЕА).

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, решение об этом было принято на состоявшемся сегодня расширенном заседании правления ПЕА.

Среди членов правления ПЕА было проведено голосование, и кандидатура Ильхама Алиева была единогласно утверждена.

Отметим, что 7 декабря Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении внеочередных президентских выборов в Азербайджане, которые состоятся 7 февраля 2024 года.