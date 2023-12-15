https://news.day.az/officialchronicle/1622311.html Ильхам Алиев официально выдвинут кандидатом на президентских выборах от партии "Ени Азербайджан"
Ильхам Алиев официально выдвинут кандидатом на президентских выборах от партии "Ени Азербайджан"
Ильхам Алиев официально выдвинут кандидатом на внеочередных президентских выборах от партии "Ени Азербайджан" (ПЕА).
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, решение об этом было принято на состоявшемся сегодня расширенном заседании правления ПЕА.
Среди членов правления ПЕА было проведено голосование, и кандидатура Ильхама Алиева была единогласно утверждена.
Отметим, что 7 декабря Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении внеочередных президентских выборов в Азербайджане, которые состоятся 7 февраля 2024 года.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре