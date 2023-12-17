https://news.day.az/officialchronicle/1622833.html ПЕА представила в ЦИК документы для регистрации кандидатуры Ильхама Алиева на выборах Президента Азербайджана
ПЕА представила в ЦИК документы для регистрации кандидатуры Ильхама Алиева на выборах Президента Азербайджана
Партия "Ени Азербайджан" представила в Центральную избирательную комиссию документы для регистрации кандидатуры Ильхама Алиева на выборах Президента Азербайджана.
Как передает Day.Az, правление ПЕА 15 декабря выдвинуло кандидатуру Ильхама Алиева на пост президента.
Отметим, что внеочередные президентские выборы пройдут 7 февраля 2024 года.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре