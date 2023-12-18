Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Эмиру Катара
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Эмиру Государства Катар шейху Тамиму бен Хамаду Аль Тани, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Ваше величество,
От своего имени и от имени народа Азербайджана искренне поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш братский народ по случаю национального праздника Государства Катар.
Уверен, что мы и впредь продолжим совместные усилия для укрепления азербайджано-катарских межгосударственных отношений, основанных на добрых традициях, расширения круга охвата нашего сотрудничества.
В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, братскому народу Катара - постоянного мира и процветания", - говорится в поздравительном письме.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре