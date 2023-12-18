https://news.day.az/officialchronicle/1623095.html Утвержден меморандум между МИД Азербайджана и Ирака - Указ
Утвержден меморандум между МИД Азербайджана и Ирака - Указ
Президент Ильхам Алиев подписал Указ об утверждении "Меморандума о взаимопонимании о политических консультациях между министерством иностранных дел Азербайджанской Республики и министерством иностранных дел Иракской Республики".
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно указу, утвержден "Меморандум о взаимопонимании о политических консультациях между министерством иностранных дел Азербайджанской Республики и министерством иностранных дел Иракской Республики", подписанный 20 ноября 2023 года в городе Баку.
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