Утвержден меморандум между МИД Азербайджана и Ирака

Президент Ильхам Алиев подписал Указ об утверждении "Меморандума о взаимопонимании о политических консультациях между министерством иностранных дел Азербайджанской Республики и министерством иностранных дел Иракской Республики".

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно указу, утвержден "Меморандум о взаимопонимании о политических консультациях между министерством иностранных дел Азербайджанской Республики и министерством иностранных дел Иракской Республики", подписанный 20 ноября 2023 года в городе Баку.