Президент Ильхам Алиев утвердил подписанный с Ираком Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере туризма

Президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении "Меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере туризма между Государственным агентством по туризму Азербайджанской Республики и министерством культуры, туризма и исторических памятников Республики Ирак".

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно указу, утвержден "Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере туризма между Государственным агентством по туризму Азербайджанской Республики и министерством культуры, туризма и исторических памятников Республики Ирак", подписанный 20 ноября 2023 года в городе Баку.

После вступления в силу Меморандума о взаимопонимании, указанного в настоящем указе, Государственное агентство по туризму Азербайджанской Республики должно обеспечить реализацию его положений.

Министерство иностранных дел должно направить уведомление Правительству Республики Ирак о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу Меморандума о взаимопонимании.