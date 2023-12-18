Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Сербии

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Республики Сербия Александару Вучичу в связи с успешным проведением внеочередных парламентских выборов в Сербии и уверенной победой коалиции "Александар Вучич - Сербия не должна останавливаться", лидером которой является Президент Сербии, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.