https://news.day.az/officialchronicle/1623121.html Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Сербии
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Сербии
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Республики Сербия Александару Вучичу в связи с успешным проведением внеочередных парламентских выборов в Сербии и уверенной победой коалиции "Александар Вучич - Сербия не должна останавливаться", лидером которой является Президент Сербии, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.
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