https://news.day.az/officialchronicle/1631215.html Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами по строительству и благоустройству в Центральном парковом квартале и условиями, созданными в Офисном здании Белого города Баку - ФОТО
Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами по строительству и благоустройству в Центральном парковом квартале и условиями, созданными в Офисном здании Белого города Баку - ФОТО
22 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился со строительными, инфраструктурными работами и работами по благоустройству в Центральном парковом квартале и условиями, созданными в Офисном здании Белого города Баку.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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