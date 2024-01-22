Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами по строительству и благоустройству в Центральном парковом квартале и условиями, созданными в Офисном здании Белого города Баку

22 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился со строительными, инфраструктурными работами и работами по благоустройству в Центральном парковом квартале и условиями, созданными в Офисном здании Белого города Баку.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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