Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо генерал-губернатору Австралии

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо генерал-губернатору Австралии Дэвиду Джону Хёрли по случаю национального праздника страны - Дня Австралии.

Об этом сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Генерал-губернатор,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Австралийского Союза.

Верю, что азербайджано-австралийские отношения всегда будут развиваться в русле дружбы и сотрудничества в интересах наших народов.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Австралии - процветания и благополучия", - говорится в поздравительном письме главы государства.