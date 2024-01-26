В Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджана добавлена новая глава

В Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики добавлена новая глава касательно официальной выдачи процессуальных документов.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, данный вопрос нашел свое отражение в законе о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики, утвержденном Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно изменениям, в случае возникновения необходимости совершения процессуальных действий для всестороннего, полного и объективного проведения предварительного расследования после прекращения производства по уголовному преследованию, производство по уголовному преследованию возобновляется и вновь прекращается после завершения этих процессуальных действий.

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С полным текстом добавленной новой главы можно ознакомиться по ссылке.