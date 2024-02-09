Сербский член Президиума Боснии и Герцеговины поздравила Президента Ильхама Алиева

Сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Желька Цвиянович направила Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю победы на президентских выборах, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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