Президент Ильхам Алиев и Президент Владимир Путин посетили собор Святых Жен-Мироносиц в Баку

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Российской Федерации Владимир Путин, находящийся с государственным визитом в Азербайджане, посетили собор Святых Жен-Мироносиц в городе Баку.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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