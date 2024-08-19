https://news.day.az/officialchronicle/1682863.html Президент Ильхам Алиев и Президент Владимир Путин посетили собор Святых Жен-Мироносиц в Баку
Президент Ильхам Алиев и Президент Владимир Путин посетили собор Святых Жен-Мироносиц в Баку
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Российской Федерации Владимир Путин, находящийся с государственным визитом в Азербайджане, посетили собор Святых Жен-Мироносиц в городе Баку.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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