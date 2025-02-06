Продлен срок предоставления субсидий по бизнес-кредитам в Азербайджане

Внесены изменения в указы "Об обеспечении деятельности Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда" от 29 ноября 2017 года и "О дополнительных мерах в целях совершенствования деятельности Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда" от 1 мая 2018 года.

В связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал указ, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно указу, предпринимателям в Азербайджане субсидия по начисленным процентам по кредитам, полученным в манатах в банках с 1 января 2018 года, будет предоставлена по 31 декабря 2026 года. До сих пор период субсидирования распространялся на кредиты, взятые до конца прошлого года.

Настоящий указ действует с 1 января 2025 года.