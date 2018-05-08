Пашинян хочет выжать дивиденды по Карабаху из своей "революции", но Баку ему этого не позволит - МНЕНИЕ

Пашинян, да и остальные армяне могут тешить себя всем, что им заблагорассудится. Азербайджану же необходимо трезво оценить новую ситуацию и выработать адекватную линию поведения.

Об этом сказал Day.Az депутат Милли Меджлиса, известный политолог Расим Мусабеков, комментируя заявления нового премьер-министра Армении Никола Пашиняна относительно урегулирования карабахского конфликта.

По мнению Расима Мусабекова, то, что армяне попытаются и из своей "бархатной революции" выжать дивиденды в вопросе Карабаха, с самого начала "революционных" процессов не было сомнений.

"Очевидный выигрыш для них уже в том, что, пользуясь тем, что правительство переходное, Никол Пашинян будет уклоняться от переговоров и ответственности за мир, предполагающий вывод армянских сил из оккупированных азербайджанских районов. Он и ранее говорил, а теперь с парламентской трибуны при утверждении премьер-министром заявил, что первым делом поедет в Нагорный Карабах для ознакомления с оперативной обстановкой и что вести переговоры без непосредственного участия в них представителей сепаратистского режима неправильно и непродуктивно.

Еще один его тезис заключался в том, что армяне своей мирной революцией завоевали расположение всего мира и что это позволит закрепить одержанную ранее военную победу, имея в виду дипломатическое оформление сецессии, то есть отделения Нагорного Карабаха от Азербайджана. Пашинян, да и остальные армяне могут тешить себя всем, что им заблагорассудится. Нам же необходимо трезво оценить новую ситуацию и выработать адекватную линию поведения", - подчеркнул азербайджанский парламентарий.

Очевидно, что пауза в ведущихся при посредничестве Минской группы ОБСЕ переговорах по карабахскому урегулированию, неизбежна, считает наш собеседник. Вакуум власти в Ереване действительно имеет место, а победителям в лице Пашиняна и его окружения еще только предстоит овладеть правительственным механизмом и войти в курс дела.

В то же время, по мнению Мусабекова, начать немедленно военные действия, как это предлагают некоторые "горячие головы", неразумно. Во-первых, международное общественное мнение окажется на стороне армян и воспримет возобновление войны Азербайджаном не как законное действие по восстановлению территориальной целостности, а как удар по "демократической революции" в Армении. Во-вторых, военное давление Азербайджана приведет к консолидации ныне разобщенных политических кругов Армении, а также восстановит роль карабахский полевых командиров, которых только-только отодвинули от власти.

"Но сказанное выше вовсе не означает, что нужно просто сидеть и ждать, когда в Армении пройдут парламентские выборы, появится стабильное правительство, способное вести полноценные переговоры и взять на себя ответственность за трудные компромиссные решения. Ждать этого, значит, потакать армянским играм по затягиванию процесса урегулирования под любым надуманным предлогам. Военное решение должно быть переведено в практическую плоскость, и всем заинтересованным сторонам нужно дать знать, что лимит терпения Азербайджана давно исчерпан и в случае нежелания и неготовности армян к конструктивным переговорам, мы возобновим военное давление, не позднее конца лета - начала осени", - сказал азербайджанский депутат.

По его мнению, коль Ереван не готов к переговорам, то имеет смысл провести консультации по карабахскому вопросу с Россией, тем более, что трещина между Москвой и Ереваном в силу взаимной неприязни и недоверия между Владимиром Путиным к Николом Пашиняном, будет углубляться.

И наконец, отказ от переговоров с карабахскими сепаратистами необходимо соответствующим образом оформить политическими условиями, считает наш собеседник.

"Если Ереван и покровительствующие армянам державы будут чрезмерно настойчиво предлагать это, то можно согласиться, с условием вывода вооруженных сил Армении с оккупированных азербайджанских территорий. По периметру бывшей НКАО может быть развернута миротворческая операция, и только на этих условиях переговоры о статусе мы будем готовы вести с представителями армянской общины Нагорного Карабаха", - резюмировал Расим Мусабеков.

Лейла Таривердиева