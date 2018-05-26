Распоряжение о помиловании является продолжением политики гуманизма Президента Ильхама Алиева

Подписанное по случаю 100-летия Азербайджанской Демократической Республики распоряжение о помиловании является составной частью политики гуманизма, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым.

Об этом в субботу сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Айдын Гусейнов, передает Day.Az.

"Это распоряжение является олицетворением внимания, проявляемого Президентом Азербайджана к каждому гражданину страны. Оно стало причиной большой радости сотен семей", - сказал депутат.

Отметим, что в связи со 100-летием Азербайджанской Демократической Республики Президент Азербайджана Ильхам Алиев в минувший четверг подписал распоряжение о помиловании 634 человек.

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