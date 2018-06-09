Депутат: Последнее заявление Пашиняна означает нежелание участвовать в переговорном процессе

Высказывания премьер-министра Армении Никола Пашиняна об участии незаконного режима, созданного на оккупированных азербайджанских территориях, в качестве третьей стороны в переговорном процессе - очередной бред. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Об этом в субботу сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Таир Керимли.

По его словам, этим заявлением Пашинян показывает свою растерянность и политическую неопытность.

"Если Пашинян говорит о том, что Армения не вмешивается в нагорно-карабахский конфликт и в переговорах по урегулированию конфликта должен участвовать незаконный режим, тогда Армения в первую очередь должна вывести свои войска из Нагорного Карабаха и освободить его от оккупации. С другой стороны, если Пашинян настаивает на сказанном, то должно быть отменено решение армянского парламента о присоединении Нагорного Карабаха к Армении. Вопрос должен начинаться с этого. Только после этого может быть рассмотрен вопрос участия армянской общины Нагорного Карабаха как стороны в урегулировании конфликта. Пашинян потерял голову, не знает, что делает, что говорит, какие решения принимает", - сказал Керимли.

Депутат добавил, что Пашинян и сам понимает, что его заявление невозможно реализовать.

"Если Пашинян утверждает, что Армения не вмешивается в нагорно-карабахский вопрос, то почему делится фотографиями армянских военнослужащих, погибших в апрельских боях, и с гордостью посещает их могилы? Он и сам прекрасно знает, что незаконный режим, созданный на оккупированных азербайджанских территориях, никогда не может быть независимым, этот режим зависит от бюджета Армении. Если Пашинян хочет участия армянской общины Нагорного Карабаха в урегулировании конфликта, то должен устраниться, и Азербайджан сам должен решить нагорно-карабахский вопрос как свое внутреннее дело. Это заявление Пашиняна означает желание сохранить статус-кво и не участвовать в переговорном процессе", - сказал депутат.

Напомним, что премьер-министр Никол Пашинян заявил, что переговоры по Карабаху не могут быть эффективны без участия руководства Нагорного Карабаха. "Народ Карабаха не участвует в формировании власти в Армении. У него есть свое правительство и президент", - заявил Пашинян.

Аргументы о том, что в переговорах должна участвовать и азербайджанская община Карабаха, он назвал необоснованными по той причине, что эти люди, прибыв в Азербайджан, стали его гражданами. Он заявил, что готов к переговорам с Ильхамом Алиевым в рамках Минской группы ОБСЕ, но эти переговоры должны стать эффективнее, а для этого нужно, чтобы достигнутые договоренности не оставались на бумаге, добавил Пашинян.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.