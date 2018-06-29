Госдеп США высоко оценил роль Азербайджана в регионе

Проведение заседания Международной контактной группы по Афганистану в Баку показывает важную роль Азербайджана в регионе, сказала в пятницу журналистам первый заместитель помощника Госсекретаря США по вопросам Южной и Центральной Азии Элис Уэлс.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Это опять-таки указывает на важное географическое расположение Азербайджана и то, что страна играет очень важную роль в регионе. Я хочу выразить благодарность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за поддержку в оказании помощи Афганистану", - сказала она.

По словам Уэлс, важность этой встречи заключается в том, что она состоялась сразу после объявления режима прекращения огня Президентом Афганистана Ашрафом Гани, и США поддержали это решение.

"Выступивший с заявлением госсекретарь США Майкл Помпео сказал, что Соединенные Штаты выражают поддержку решению Президента Гани продлить режим прекращения огня с радикальным движением "Талибан", - добавила она.

Напомним, что в Баку 28 июня прошло заседание Международной контактной группы по Афганистану.

Международная контактная группа была учреждена в 2009 году, в ней представлены 60 государств и организаций, включая Азербайджан.

Международная контактная группа - это платформа, на которой проводятся обсуждения по вопросам содействия развитию Афганистана и региона, в котором он расположен.

Вместе с Афганистаном Германия выступает в роли сопредседателя Международной контактной группы.

Азербайджан участвует в ряде международных и региональных форматов по Афганистану и вносит свой вклад в обеспечение мира, стабильности и развития в этой стране.

1 декабря 2017 года в рамках сопредседательства Азербайджана и Афганистана в Баку прошло седьмое министерское заседание "Сердце Азии-Стамбульский процесс".

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