Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с официальным визитом в Азербайджан - ФОТО

10 июля 2018 13:00

10 июля Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с официальным визитом в Азербайджан.

Как сообщает Day.Az, в международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

В аэропорту Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица.

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