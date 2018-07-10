Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с официальным визитом в Азербайджан - ФОТО

10 июля Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с официальным визитом в Азербайджан.

Как сообщает Day.Az, в международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

В аэропорту Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица.