Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с официальным визитом в Азербайджан - ФОТО
10 июля 2018 13:00 1 705
10 июля Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с официальным визитом в Азербайджан.
Как сообщает Day.Az, в международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
В аэропорту Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!