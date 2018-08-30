Армянское лобби готовится к новой драке за американские деньги

Для пытающегося выклянчить у американского правительства деньги для Армении и сепаратистов Карабаха армянского лобби США забрезжил "свет в конце тоннеля".

Как сообщает Reuters со ссылкой на источник в администрации, президент США Дональд Трамп отказался от планов резкого урезания программы помощи зарубежным государствам. Поводом для отказа от этих планов стала позиция Конгресса, в котором не согласны с урезанием финансирования. Агентство США по международному развитию рассматривало сумму в $3,5 млрд.

Сразу после этого в Армении начались обсуждения о возможности повышения финансирования этой страны и оккупированных ею территорий Азербайджана.

Напомним, что администрация Трампа еще в начале 2017 года обещала резкое сокращение финансирование программ USAID (Агентства США по международному развитию). Параллельно этому должно повыситься внутреннее финансирование на нужды самих Штатов, в том числе на программы национальной безопасности.

Уже в июле Комитет по ассигнованиям Палаты представителей США принял законопроект об ассигнациях по "Государственным, зарубежным операциям и связанными с ними программами" (SFOPS) на 2018 год. Согласно ему, помощь Армении в 2018 году сократилась с $20,4 млн. до $6,2 млн., то есть почти в четыре раза. В эту сумму входят: $4 млн. от Фонда экономической поддержки и развития, $1,5 млн. - от программы международного контроля над наркотиками и правоохранительной деятельностью, $700 тыс. - от программы по нераспространению оружия массового поражения, борьбе с терроризмом, разминированию и смежным вопросам.

Такое решение было принято, несмотря на прессинг со стороны армянского лобби. "Ветеран" лобби Адам Шифф предпринимал титанические усилия для того, чтобы вырвать у конгрессменов даже не 20, а 40 миллионов для Армении, якобы приютившей сирийских беженцев, участвующей в миротворческих миссиях и противостоящей "страшному" Азербайджану.

После последней публикации Reuters в рядах лобби началось броуновское движение. Между тем, эксперт по международным отношениям Сурен Саргсян советует подождать несколько дней и понять, является ли это окончательным решением и соответствует ли эта информация действительности. Кроме того, даже если в результате деятельности лобби размер американской помощи Армении будет повышен, произойдет это только в 2020 году, так как бюджет на 2019-й уже утвержден.

В любом случае, считает эксперт, работа лоббистов очень важна, потому что в приоритетах американской администрации Армении нет.

Что правда, то правда. Армения не входит в круг интересов Вашингтона, будь она форпостом хоть Москвы, хоть кого-то еще. Единственным государством региона, которое способно привлечь к себе внимание супердержавы, является Азербайджан. Однако он не занимается попрошайничеством и не старается выторговывать себе лишнюю пару миллионов. Даже в случае полного прекращения американской помощи нашей стране, вряд ли азербайджанский бюджет от этого сильно пострадает.

Иное дело Армения. Сразу после "бархатной революции" комиссия Ай Дата обратилась с письмом к госсекретарю США, умоляя повысить финансирование Армении и рассчитывая на грант от "Вызовов тысячелетия" в размере $140 млн.

С "Вызовами тысячелетия" не получилось, но информация об отказе Трампа сократить внешнюю помощь дала надежду. И теперь армянское лобби мобилизует силы и готовится вновь начать выжимать слезы из конгрессменов и сенаторов. А если получится - и из самого Дональда Трампа.

Но это вряд ли даст результаты. По последним действиям, заявлениям и решениям армянской администрации по вопросам, касающимся стран Южного Кавказа, можно с уверенностью констатировать, что такой страны, как Армения, среди интересов Белого Дома нет, и Вашингтон, как и Москва, слезам не верит.

Зульфугар Ибрагимов