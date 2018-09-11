Москва не верит армянским слезам: Пашинян получил последнее предупреждение

Премьер-министр Армении Никол Пашинян после громогласных обещаний "о желании обоюдовыгодного сотрудничества в интересах двух стран" 8 сентября посетил Москву и провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Перед встречей Кремль анонсировал серьезный разговор с главой армянского правительства, к которому у Москвы накопилось очень много претензий.

Результаты встречи однозначны: Никол Пашинян все еще остается парией для Москвы, и Россия не верит ни в "искренние, заверяющие в вечной дружбе" заявления Пашиняна, ни в его желание реставрировать порушенные им же связи с северным соседом.

... Один из ярчайших представителей антропоморфных прямоходящих представителей армянской политэлиты, он же премьер-министр Никол Пашинян стал много говорить.

Он и раньше не отличался скромностью речи и не слыл скупым на слова политиком, но нынче руководитель правительства, а также фактический глава Армении превратился в ходячий механизм словоблудия. Причем, с быстро семенящими шагами и удивительными высказываниями, граничащими с настоящим склочным криком.

Бывает и так, что его пытаются урезонить. Причем, напоказ, чтобы понял, в чем провинился. Чтобы его проняло до мозга костей.

Никол Пашинян ныне в тренде: как же, Армения "вдруг" заинтересовала НАТО и США, Евросоюз и Иран, Россию и Турцию. С Западом вроде все ясно - США хотят пожинать плоды удачного эксперимента, заодно и примитивного, но действенного сценария "уличных шествий недовольных граждан", в результате чего перекликающийся с флэшами фото- и видеокамер Пашинян совершил скачок с места в карьере, сместил Сержа Саргсяна, превратился в премьера Армении. Теперь, по тому же сценарию он должен способствовать севу вечного, цветного, душистого и нужного, то есть, реализации всех планов Вашингтона с Брюсселем в придачу в Ереване.

Как же, инвестиции не должны и не могут пропасть, тем паче, что бывший скандальный главред нынче возомнил себя чуть ли не вторым Тиграном, "собирателем земель армянских".

После всех книксенов Пашиняна в сторону Запада и его откровенных американофильских назначений в правительство Армении, естественно, что армянский премьер для России не верный товарищ, преданный друг и особый партнер.

В Армении есть российская военная база, российские госкомпании и крупные финансово-коммерческие структуры контролируют основные секторы экономики маленькой и бедной страны, природный газ в армянские дома поступает из трубы "Газпрома" и т.д. Но Пашинян упрямо твердит, что Армения впредь не будет форпостом России на Южном Кавказе.

Иран и Турция, считающие Н.Пашиняна нерукопожатным премьером, уверены, что глава правительства Армении подвержен эмоциональным порывам, что является характерной чертой ставленника той или иной силы - в конкретном случае, Запада.

Потому и Тегеран с Анкарой пытаются анализировать тактику Н.Пашиняна, рассчитанную на ближайшую перспективу. Средне- и дальнесрочные перспективы в данном случае чистая иллюзия, ибо дипломатические маршруты армянской политики, тем более, политический дискурс Еревана определяется не самими армянами.

Никол Пашинян, пытаясь наверстать упущенное и наладить отношение с великим, грозным и, самое главное, не любящим внезапных дипломатических реверансов соседом, совершил визит в Москву, встретился с президентом России Владимиром Путиным.

Он надеялся на отпущение грехов; на то, что Владимир Путин всего лишь доведет до его сведения непонимание России последних событий в Армении и дело ограничится общими, ни к чему не обязывающими заявлениями - как же, Армения - союзник России, стратегический партнер и т.д.

Вот и Никол Пашинян в Москве, до встречи с Владимиром Путиным, отвечая на вопросы журналистов, сетовал на свои страхи, на то, что у него, видите ли, медленно, но верно убивают надежду на будущее, политическую веру армянской полигопоты в то, что в этой нищей и проклятой стране возможен коворкинг, нетворкинг, питчинг, лизинг, петтинг и бухгалтеринг - и это в мирное-то время, когда не все так однозначно, а внешние силы, да, ссорят страны Южного Кавказа.

Он жаловался также на то, что один журналист-обличитель написал, что армянское государство вместо того, чтобы тратить деньги на показуху в армии, отдало бы лучше эти деньги пенсионерам - ведь все равно толку от армянской армии как от древнеармянского козла молока.

В Москве, разумеется, на всю эту мелкую суету Никола Пашиняна не обратили никакого внимания, и словоблудие армянских СМИ об успехах армянской дипломатии на ниве оконных шпатиков пропало втуне.

Кроме того, на встрече премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом России Владимиром Путиным в Москве произошел наикурьезнейший случай.

На распространенном в соцсетях видео, которое осталось за официальным кадром, можно увидеть, что до встречи в Кремле сотрудники российской протокольной службы пренебрежительно удерживают Пашиняна у дверей в "предбаннике", заставляя его то нетерпеливо притаптывать на месте, то совершить краткий бросок в прежнюю комнату и тут же возвращаться назад.

После того, как ему дали знак, что можно идти, Пашинян подошел к двери, но тут один из сотрудников охраны президента России рукой останавил его и не впустил.

Проходят секунды, и Пашиняна все-таки пропускают. Премьер-министр Армении неуверенной походкой, споткнувшись, пошел пожимать руку президенту России Владимиру Путину.

Вроде все отлично, никаких проблем.

Разногласий же между Россией и Арменией немало.

Напомним, что в ноябре 2013 года президент Армении Серж Саргсян должен был подписать Соглашение об ассоциации с ЕС, но затем заявил, что сделал выбор в сторону ЕврАзЭС. Армянские наблюдатели заявляли, что на решение Саргсяна оказал давление Кремль: накануне состоялся его визит в Москву. В ноябре 2017 года между Арменией и ЕС был подписан менее обязующий Договор о всеобъемлющем и расширенном партнерстве. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал подписание соглашения "шагом в правильном направлении" и призвал ЕС соблюдать интересы участников "Восточного партнерства", не ставя их перед сложным геополитическим выбором.

... Премьер-министр Армении Никол Пашинян также дал интервью российской газете "Коммерсант", в котором рассказал о переговорах с Владимиром Путиным и выступил с очередными абсурдными заявлениями по Карабаху.

Премьер Армении вновь заявил, что он является главой правительства Армении и посему, оказывается, не может выступать от имени карабахских сепаратистов.

"Я премьер-министр Армении и я готов участвовать в этих переговорах от имени Республики Армения. Но я не могу говорить от имени народа Нагорного Карабаха. Народ Нагорного Карабаха не участвует в процессах формирования власти в Армении. У них своя власть, свое правительство, свой президент. Карабах должен представлять легитимный представитель, у которого есть мандат представлять этот народ. Это не означает, что мы отказываемся от переговоров, мы готовы к ним в любой момент. Но представлять Карабах должен представитель Карабаха", - сказал он.

Далее, отвечая на вопрос о семи оккупированных азербайджанских районах вокруг Нагорного Карабаха, Пашинян заявил, что по "конституции" они являются частью т.н. "НКР".

"Мы говорим, что готовы обсуждать возможность мирного урегулирования этого конфликта. Часто спрашивают: готова ли Армения к каким-либо уступкам? Но никто не спрашивает, готов ли Азербайджан. Все спрашивают, готова ли Армения к компромиссам, но никто не спрашивает, готов ли Азербайджан к компромиссам. Если Азербайджан готов к компромиссам, то мы тоже готовы. Если не готов, мы тоже не готовы", - сказал Пашинян.

По его словам, вопрос нельзя решить без компромиссов: "Но проблема в том, что каждый день Азербайджан угрожает, что начнет войну, что Ереван - это азербайджанский город, вся территория Армении - это азербайджанская территория. В этой атмосфере мы просто отказываемся говорить о компромиссах. Если в атмосфере угроз мы будем говорить о компромиссах, кто-то может это воспринять как слабость. Мы это никогда не допустим".

Никол Пашинян играет на армянскую публику и еще одним свидетельством его популизма может являться его спич, произнесенный во время встречи с армянскими бизнесменами в Москве, где он заявил, что т.н. "НКР" в будущем "должна будет стать полноправной частью армянской территории".

"Вот это да... Какой большой, громадный город и великая страна", - в какой-то момент чуть ли не одуплившись, где он, хотел сказать Н.Пашинян.

"Какое "вот это да", Никол, ты же летом приезжал!" - могли бы сказать на это армянские бизнесмены, но промолчали.

Ибо в этот момент Пашинян неуклюже, кряхтя и суча ногами, пытался сесть в кресло, потом воровато оглянулся на видеокамеру и быстро сел на место, как будто бы специально притащился сюда, чтобы просто передохнуть.

Отдыха не получилось.

Встреча тоже для премьера Армении вышла скомканной.

На встрече с Пашиняном президент Путин заявил об особом и специфическом характере отношений между двумя странами, что наблюдается уже на протяжении веков.

Президент России отметил, что РФ "уверенно занимает первое место" среди экономических партнеров Армении, она является и самым большим инвестором в экономику Армении. Путин перечислил все сферы, в которых задействованы российские ресурсы и финансы в Армении: энергетика - углеводородная, тепловая, атомная, - машиностроение, металлургия. Как подытожил Владимир Путин, между Арменией и Россией "объем отношений большой", и странам следует "сверить часы" по текущему взаимодействию и среднесрочным перспективам.

По сути, Путин еще раз, причем открыто напомнил Пашиняну все сферы интересов России в Армении и указал на зависимость этой страны от Москвы в вопросе газоснабжения. Пашиняну дали понять, что при столь крепкой привязке Еревана к Москве Армении не удастся так просто отдалиться и уйти.

Именно по этой причине Пашиняну пришлось оправдываться перед главой России фактически по каждому вопросу и нехотя признать, что нынешнее руководство Армении находится в очень непростой ситуации. А точнее, между молотом России и наковальней Запада. После своего водворения американцами на кресло премьера, Пашинян вынужден имплементировать интересы США и Евросоюза как во внутреннюю, так и во внешнюю политику, и естественно, что его конвульсивные решения, дипломатические метания из стороны в сторону нервируют Москву.

Москве также глубоко антипатичны имеющиеся глубокие разночтения между реальными действиями Никола Пашиняна и его заявлениями: по этой причине Россия решила дистанцироваться от премьера Армении, ставшего непредсказуемой фигурой для политики Москвы на Южном Кавказе.

Встреча в Кремле стала последним карт-бланшем, выданным Москвой Пашиняну, так как Россия выделила лимитированный временной отрезок для властей Армении, чтобы они смогли решить все (!) вопросы, возникшие, как считает Кремль, именно по вине армян.

Вместе с тем, руководство России, прекрасно осознавая, что Никол Пашинян и его команда - прозападные фигуры, стремится к представлению связанных с Россией политиков и государственных деятелей в правительстве Армении.

Пашинян удалил таких людей из правительства и поэтому Россия выбрала беспроигрышный вариант, подразумевающий как прессинг на премьера Армении с целью заполучения некоторых портфелей для "своих" людей, так и укрепление ослабевших позиций в лагере армянской оппозиции и реализации сильного институционального представительства в парламенте страны.

Открытая поддержка Москвой бывших президентов Армении Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, а также Республиканской партии направлены на ограничение власти Никола Пашиняна, на ослабление действенных рычагов управления, пока находящихся в руках "западников" Еревана.

Москва начала создавать ограничительные контуры для Никола Пашиняна и его правительства, перед которыми маячит проблема обезличивания во внутренней политике и утраты поддержки со стороны улицы.

Хотя Пашинян во время московского визита и предложил России участие в гуманитарной акции в Сирии, премьер Армении прекрасно знает, каков будет накал негативной реакции его сторонников, а самое главное - его реверансы в сторону Москвы гневно воспримут на Западе.

Потому и многие заявления Никола Пашиняна на встрече в Москве были направлены на внутреннюю, армянскую аудиторию - он всячески пытался дать понять гражданам Армении, что уровень его взаимодействия с Путиным не слабее, чем были отношения у бывшего президента Сержа Саргсяна.

Что касается заявления Никола Пашиняна о возможном присоединении Нагорного Карабаха к Армении - то оно не только сущий, эталонный политический бред, но и может косвенно свидетельствовать о намерении Армении положить конец переговорам.

Отправивший сына на военную службу в Карабах Никол Пашинян не только де-юре и де-факто признал нахождение частей министерства обороны Армении в Нагорном Карабахе и других оккупированных территориях Азербайджана, но и показал отсутствие незамутненных параноидальными клише позиций в руководстве Армении.

Его последние заявления многие политические эксперты интерпретировали как открытый вызов Армении Минской группе ОБСЕ и месседж о том, что Ереван не намерен продолжать переговоры в нынешнем русле.

Непродуманные и, что греха таить, безграмотные заявления Н.Пашиняна вызвали очередное недовольство Москвы.

Если учесть и так весьма прохладные отношения Кремля к Пашиняну и его команде "западников", подобные заявления углубляют сложившуюся пропасть и еще более отдаляют Ереван от Москвы. Что очень чревато для убогой страны с развалившейся экономикой, галопирующей инфляцией, напрочь лишенной участия во всех региональных и транснациональных проектах, эмиграцией на уровне национального бедствия и вооруженным сбродом, называемой "армянской армией".

Эльчин Алыоглу

Заместитель главного редактора Milli.Az

специально для Day.Az