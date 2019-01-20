20 Января: день когда чувство национального достоинства народа победило силу оружия - ФОТОКОМПОЗИЦИЯ

В тот холодный зимний день две силы стояли лицом к лицу: с одной стороны чувство национального достоинства безоружного народа, жаждущего свободы, а с другой, - вооруженная с ног до головы имперская армия. Отдавшие приказ атаковать Азербайджан, его столицу Баку, думали: расстреляем, испугаются и убегут, никто не осмелится выйти на улицу. Они ошиблись: несмотря на учиненную массовую резню, режим чрезвычайной ситуации, народ не только не отступил, а наоборот, на церемонии похорон шехидов Баку пережил невиданное многолюдье. Шехиды на плечах миллионов граждан были провожены в последний путь. Чувство национального достоинства народа победило силу оружия и это является одним из важнейших моментов, характеризующих 20 Января, историей, вызывающей гордость, передает Day.Az со ссылкой АЗЕРТАДЖ .

Место и роль 20 Января в истории Азербайджана с годами становятся понятнее. Отдаляясь от этих дней, меняется наш взгляд на событие. Одно время мы плакали, утешали себя возложением гвоздик на могилы шехидов. Затем наряду со скорбью, в сердцах пробудилось чувство безграничной гордости.

"20 Января 1990 года является самой трагической, черной страницей, в то же время страницей героизма, мужества в истории азербайджанского народа. Полагаю, что чем больше мы будем отдаляться от тех дней, тем больше мы будем осознавать их значимость в истории азербайджанского народа и, возможно, будущие поколения дадут им более верную, более правильную оценку. Но одно является истиной, и это то, что 20 января 1990 года стало поворотным этапом в жизни азербайджанского народа", - именно так охарактеризовал великий лидер Гейдар Алиев 20 Января, являющейся кровавой и славной страницей нашей истории.

Самый холодный зимний и самый жаркий день борьбы за свободу

20 января 1990 года был одним из самых холодных дней зимы... В эту холодную зимнюю ночь улицы и площади Баку были переполнены людьми. В этот жаркий день борьбы за свободу у всех на сердце было только одно чувство: умрем, но не сдадимся. В зимнюю ночь, когда люди подверглись обстрелу, были раздавлены под гусеницами танков, на самом деле восходило солнце свободы. Это стало поворотной точкой в нашей истории и очень скоро Азербайджан в ХХ веке во второй раз восстановил независимость. Шехиды вошли в историю как ласточки, принесшие весть о свободе.

Сегодня и следа не осталось от Баку 90-го года, Азербайджана 29-летней давности. Народ 29 лет назад мечтал об этом, его героические сыновья отдали жизни во имя этого идеала. Проходят годы, все меняется. Но неизменным остается уважение и почтение памяти шехидов.

Мы на фоне прошедшего времени увидели также холодное отношение мира, узнали, что к нашей трагедии он остается безучастным. Михаилу Горбачеву, отдавшему приказ о вторжении в Баку в январе 1990 года, являющегося виновником гибели тысячи невинных людей, дали Нобелевскую премию: напрасно пролитая кровь и премия мира...

Великая опора

Прибытие на следующий день трагедии в Азербайджанское представительство проживающего тогда в Москве Гейдара Алиева, разделившего это горе и осудившего военное преступление, совершенное в Баку советским руководством, дало нашему народу силу, стало для него великой опорой.

Сегодня есть тысячи, а может быть сотни тысяч свидетелей тех кровавых событий. Другим неопровержимым доказательством военного преступления, совершенного в Баку 20 лет назад имперскими войсками, являются фотоснимки. В фотоархиве АЗЕРТАДЖсобраны сотни фотографий, отражающих масштаб трагедии 20 Января, горе и несокрушимость азербайджанского народа. Эти фотографии, в которых изображены кровавые эпизоды, огромный людской поток, наблюдаемый на похоронах шехидов, скорбные лица людей, плачущие матери, женщины, отражают чувство национальной гордости.

Эти фотографии обновляют нашу память, еще раз оживляют перед нашими глазами те события.

На трагедию 20 Января нельзя смотреть как на событие, произошедшее в течение одного дня или месяца. Оказание официальной Москвой поддержки армянскому сепаратизму, позиция руководства республики, противоречащая национальным интересам, вызвали мощную волну протеста . В Баку и других городах проводились бессрочные митинги. Впоследствии на этих митингах стали появляться лозунги и плакаты, отражающие стремление народа к свободе, трехцветный флаг Азербайджанской Демократической Республики. Таким образом, борьба за утраченные земли постепенно стала превращаться в освободительное движение.

Империя, испугавшись этого, нашла выход в том, что объявила в Баку режим чрезвычайного положения, и наконец, направила войска в Азербайджан. На фотографиях, снятых в эти дни на улицах и площадях, отражены также общественно-политическая ситуация накануне 20 Января, настроение народа.

Кровавая статистика 20 Января

В ночь с 19 на 20 января 1990 года войска советской армии, размещенные вокруг Баку, без какого-либо предупреждения, с пяти направлений вторглись в Баку. Танки и боевые машины, громыхающие по улицам, наезжали на встречные автомобили и людей, солдаты открывали огонь по мирному населению, никого не щадя.

На рассвете на нынешнем круге "20 Января" (тогда эта территория называлась площадь ХI красной армии) и на прилегающих к ней улицах были видны следы чудовищного кровавого преступления: люди, автобусы и автомобили, по которым прошлись танки, выстроенные бок о бок трупы. Больницы были переполнены ранеными. Среди людей, по которым стреляли советские солдаты, были женщины и старики, школьники и студенты, представители различных национальностей.

В ночь с 19-го на 20 января и в последующие несколько дней в Баку и в других регионах Азербайджана были зверски убиты 147 человек, ранены 744, незаконно арестованы более 800 человек.

Через некоторое время после этих кровавых событий - в ноябре 1990 года выступивший на сессии Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики великий лидер, говоря о трагедии, отметил: "Считаю, что произошедшая 19-20 января трагедия является как результатом большой вины политического руководства Советского Союза, лично Горбачева, фактом, исходившим из его диктаторских наклонностей, так и результатом предательства и преступления руководителей Азербайджана против народа. Думаю, что после окончания Великой Отечественной войны, в Советском Союзе нигде, ни в одном регионе не было кровавой расправы такого масштаба".

По некоторым данным, в преддверии события в Баку и в его окрестностях был размещен ненавистно настроенный против азербайджанского народа 65-тысячный контингент советской армии и внутренних войск (с большим количеством армян среди них), 20 января они совершили в Баку невиданные зверства.

Из отчета, подготовленного независимыми экспертами организации "Щит": "Людей расстреливали с особой жестокостью и с близкого расстояния. К примеру, в Е.Мейеровича была выпущена 21 пуля, в Д.Ханмамедова - более 10, Р.Рустамова - 23, обстреливались больницы, машины скорой помощи, убиты врачи, людей убивали штык-ножами. Среди них был слепой на оба глаза Б.Ефимцев. В ходе обстрела использовались запрещенные пули 5,45 калибра со смещенным центром тяжести. Среди погибших были несовершеннолетние, женщины, старики и инвалиды".

Тогда не было ни цифровых фотоаппаратов, ни смартфонов. Фотокорреспонденты с большим трудом сумели передать через фотообъектив отдельные эпизоды этой массовой расправы. Эти черно-белые фотоснимки, отражающие тяжелые последствия военного вторжения в Баку, карательных операций, остаются и останутся актом возмездия против организаторов и исполнителей этого кровавого преступления.

В тот день народ одновременно пережил и трагедию, и героизм

20 Января вписано в историю Азербайджана как одна из уникальных страниц, когда одновременно были пережиты и трагедия, и героизм. Грандиозный людской поток проводил шехидов в последний путь. Какой бы тяжелой ни была картина похорон шехидов, в той же степени она вселяет гордость. Особенно потому, что в этот тяжелый день народ, сохранивший чувство национального достоинства, несмотря на нацеленное на него оружие, весь длинный путь нес на своих плечах тела героических сынов.

Фотоснимки еще раз возвращают нас к 22 января 1990 года. В одной из самых высоких точек Баку - именуемой тогда "Нагорным парком", для шехидов были вырыты могилы. Их тела лежат на нынешней площади "Азадлыг". Чтобы попрощаться с шехидами здесь собрались миллионы людей. Людской поток приближается к кладбищу. На фотографиях запечатлены чувства людей, потерявших своих родных и близких, переживших горечь и боль утраты...

Кровь шехидов и уроки мужества 20 Января

Они стали шехидами во имя свободы Родины, преподали миллионам урок мужества. Оценка, данная Президентом Ильхамом Алиевым мужеству шехидов 20 Января, их заслугам перед Родиной и народом, очень характерна с этой точки зрения: "Мы никогда не должны забывать наших шехидов, отдавших жизнь за свободу, независимость, Родину. Считаю, что сегодняшний независимый, могущественный Азербайджан - самое большое достояние нашего народа. Нашим шехидам, людям, отдавшим свою жизнь, принадлежат огромные заслуги в этом деле. И это никогда не должно быть забыто".

Шехидляр хиябаны, свидетельствующее о большой трагедии, пережитой Азербайджаном 29 лет назад, в то же время является символом несокрушимой воли нашего народа, чувства его национального достоинства. Сохранив в себе общенациональное горе и страдание, оно является также школой борьбы.

Здесь каждый день можно увидеть людей различного возраста. Они задерживаются перед могилами шехидов, читают имена, выбитые на гранитной плите, получают уроки мужества. А в день 20 Января в Шехидляр хиябаны направляется настоящий человеческий поток. Прошедшие годы не только не уменьшают почтение народа к своим шехидам, а наоборот, смысл событий, произошедших 29 лет, назад становится еще более ясным. Наш народ осуществил мечту о свободе, каждый из нас гордится тем, что является гражданином независимого государства. Кровь, пролитая нашими шехидами, жертвы, которые понес наш народ, были не напрасны, мечты и чаяния стали реальностью.

Кровь шехида - священна. Самую точную оценку крови, пролитой шехидами, дал великий лидер Гейдар Алиев: "Пролитая ими кровь - это кровь всего нашего народа, в каждой капле крови погибших сила нашего народа, героизм нашего народа, стремление нашего народа к национальной свободе, независимости. Кровь, пролитая в ту ночь, священна. Она слилась с кровью, пролитой нашим народом на протяжении веков в борьбе за национальную свободу, независимость. Кровь, пролитая в ту ночь, это кровь нашего национального Флага, демонстрирующего независимость Азербайджана".