Европарламент не должен расценивать смерть политзаключенного в Армении как рядовое событие

Общественное объединение "Содействие развитию муниципалитетов" Азербайджана обратилось к Европейскому парламенту. Об этом сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

В обращении выражен протест в связи с несправедливой политикой данной структуры.

"После 52-дневной голодовки скончался содержащийся в уголовно-исполнительном учреждении руководитель сайта и заместитель председателя партии "Армянские орлы - единая Армения", политический заключенный Мгер Егиазарян. Напомним, что он был арестован за свою политическую деятельность на основе надуманных обвинений и 5 декабря прошлого года в знак протеста против этого начал голодовку", - говорится в обращении.

Отмечается, что сразу после смены политической власти в Армении были арестованы сотни политических активистов, членов партий, бывших военных.

"Происходящие в Армении процессы не могут оставаться вне внимания такой структуры, как Европейский парламент. Европейский парламент, ставящий в качестве главного критерия традиции демократии, права человека, не должен молча смотреть на произошедшее", - говорится в обращении.

В обращении напоминается, что 17 января Европейский парламент в срочном порядке принял резолюцию по азербайджанскому блогеру Мехману Гусейнову.

"В нем говорилось, что Мехман Гусейнов якобы объявил голодовку, а также против него якобы вновь выдвинули обвинение. Хотя все претензии не подтвердились, и в отношении Мехмана Гусейнова не выдвигалось никаких новых обвинений", - говорится в обращении объединения.

Сообщается, что азербайджанская общественность, институты гражданского общества ожидают немедленного принятия Европарламентом резолюции в связи с умершим в результате голодовки политического заключенного в Армении.

"В противном случае азербайджанский народ будет воспринимать Европейский парламент как предвзятую структуру, отошедшую от принципов демократии и действующую на основе двойных стандартов. Парламентарии не должны расценивать смерть политического заключенного в Армении как рядовое событие. Мы спрашиваем вас: почему вы молчите?! Почему Европейский парламент, который обвиняет Азербайджан в том, чего не было, и без промедления принимает резолюцию в отношении него, игнорирует еще более тяжелое происшествие в Армении?", - говорится в обращении.

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