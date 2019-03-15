13 марта 2019 года на пленарном заседании Европарламента большим числом голосов была принята важная резолюция "О рекомендациях странам-членам ЕС и Верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности по стратегическому реагированию на антиевропейскую пропаганду".

В резолюции, автором которой является председатель подкомитета по вопросам обороны и безопасности Анна Фотига, внешнеполитической службе Евросоюза для противодействия дезинформации третьих стран рекомендовано "исходить из того, что ее распространение в настоящее время и будущие угрозы преследуют цель подрыва независимости, суверенитета и территориальной целостности всех стран Восточного партнерства в рамках их международно признанных границ".

В тот же день еще большим числом голосов Европарламент принял еще одну резолюцию - "О рекомендациях Европейской комиссии и Верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности в отношении деятельности специальных представителей ЕС". Согласно этой резолюции, рамки деятельности спецпредставителей ЕС во всех регионах мира, их роль и мандат должны находиться в стратегическом соответствии с Глобальной стратегией ЕС по внешней политике. Эта стратегия, являющаяся основополагающей концепцией внешней политики ЕС, "определяет суверенитет, территориальную целостность и неприкосновенность границ всех государств внутри и за пределами ЕС как ключевые элементы европейской безопасности".

Фактически в течении одного пленарного заседания Европарламента дважды и абсолютным большинством подтверждены приверженность принципам территориальной целостности и нерушимости международно признанных границ в отношении всех стран Восточного партнерства, в том числе и Азербайджана.

Это не просто дипломатический успех. Все институты Евросоюза (Совет Европы, Европейская комиссия, Европарламент) на протяжении последних четырех лет регулярно в основополагающих документах выделяют приверженность принципам территориальной целостности в рамках международно признанных границ как в отношении всех стран Восточного Партнерства, так и конкретно Азербайджана. То, что последние две резолюции ЕП были приняты фактически через неделю после визита Никола Пашиняна в Брюссель, где ему преподали серьезные уроки политической ответственности и международно-правовой грамотности, должны стать важным посланием проводникам "коньячной дипломатии".

В Евросоюзе осознали, что Азербайджан далеко не рядовой член многочисленной команды стран-финансовых реципиентов в окружении ЕС, готовый терпеть любое поведение Брюсселя ради экономических субсидий. Более того, в контексте последних событий на всем евразийском пространстве Азербайджан стал восприниматься как ключевой партнер ЕС в области безопасности и глобальных транспортных проектов. В отношениях между Азербайджаном и Европейским Союзом наблюдаются большие изменения. Сформировались взаимоотношения, основанные на равноправном диалоге между ЕС с 500 миллионами жителей и 10-миллионным Азербайджаном, имеющим 28-летний опыт независимости. Ни одна из стран Восточного партнерства этого не добилась.

Отмеченные успехи были достигнуты в результате продуманной, сбалансированной политики, проводимой под руководством Президента Азербайджанской Республики господина Ильхама Алиева. Можно с уверенностью сказать, что в результате этой политики главы государства найдет решение и карабахский вопрос, чего с нетерпением ждет весь азербайджанский народ.

Рауф Алиев,

Депутат Милли Меджлиса