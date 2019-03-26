Несколько дней назад состоялось открытие Погранвойсками Азербайджана новой воинской части на границе с Арменией.

Часть открылась в зоне пограничной заставы "Газах" в Газахском районе. В церемонии принял участие начальник Государственной пограничной службы Азербайджана, генерал-полковник Эльчин Гулиев.

Это событие, как и следовало ожидать, вызвало беспокойство в Армении и повлекло за собой реакцию МИД, который устами пресс-секретаря Анны Нагдалян припомнил Азербайджану все "обиды". В частности, Нагдалян в сотый раз подняла вопрос недавних широкомасштабных учений, обвинила азербайджанскую сторону в якобы нарушении международных норм, а также заявила, что "укреплению атмосферы доверия между странами не способствует и дислокация новой военной части Азербайджана в приграничной зоне".

Такая реакция на открытие пограничной части не может не удивлять. Часть открыта азербайджанской ГПС на азербайджанской территории. И это не база ВВС, а погранчасть, то есть развернута она как раз по адресу.

В конце декабря Азербайджан в качестве жеста доброй воли и демонстрации своего желания достижения спокойствия на госграницах объявил об отводе подразделений регулярной армии от границы с Арменией и замене их пограничниками на Газахском и Агстафинском участках. Как бы ни комментировался этот шаг в Армении, это на самом деле было очень важным решением, во исполнение которого на минувшей неделе и была открыта погранчасть.

Смешно утверждать, что "проведение Азербайджаном широкомасштабных учений наступательного характера является нарушением международных обязательств в рамках ОБСЕ", сказал в беседе с Day.Az военный эксперт, полковник запаса Ильгар Алиев, комментируя заявление Нагдалян.

По словам эксперта, любая армия мира, независимо от того, ведет она войну или нет, обязательно включает в свою боевую подготовку, оборонительную и наступательную тематику.

"По логике армянского МИДа Азербайджан при планировании боевой подготовки своих ВС должен совещаться с Генштабом Армении, а также ставить в известность и получать согласие соседей на проведение учений и открытие воинских частей. Может, я что-то упустил? Тогда пусть малоуважаемые господа из МИДа Армении просветят меня, в какой именно части международного права сказано, что страна, подвергшаяся агрессии, должна согласовывать свои действия и предупреждать о них агрессора", - отметил наш собеседник.

Зульфугар Ибрагимов