Есть два известных в СМИ и соцсетях Ильгара Мамедова. Оба азербайджанцы, оба амбициозны, оба всегда отличались своими неоднозначными заявлениями.

Один из них тренер олимпийской сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов.

Второй - основатель и лидер гражданского движения "РЕАЛ" (Республиканская Альтернатива) Азербайджана.

"Обещал? Выполняю!" Так сказал тренер Ильгар Мамедов и побрился наголо после победы российских саблисток в Рио де Жанейро. Тем самым, он выполнил свое обещание.

"Обещал ребятам, что побреюсь наголо, если в Рио будет два золота. Придётся выполнять обещание. Как Олимпиада закончится, так и сделаю. Готов ли? Что тут готовиться? Бритву взял и вперёд", - ранее заявлял Ильгар Мамедов российским СМИ.

Лидер "РЕАЛ" же, увы, часто не сдерживает свои обещания. Тем и отличаются они, наверное. Хотя оба знатоки фехтования - один стал всемирно известен на спортивной арене, другой все еще "фехтует". Не сколько с властью, сколько с лидерами своего же лагеря, вечными скитальцами антивластной пустыни, гневными старцами из ПНФА, Мусават, "Нацсовета".

Кореизация сознания Мамедова

Поток сознания Ильгара Мамедова иногда прибивается к берегам грубости, абстинентного синдрома и неизбывной для него болезни идентификации себя "уберменшем".

Например, он был автором весьма скандального поста в своем фейсбучном профиле, возмутившего местный сегмент социальных сетей, где он оскорблял азербайджанский народ.

"Знаете, в чем состоит основная проблема с правами человека в Северной Корее? Там нет проблемы с политзаключенными в той форме, которая наблюдается у нас. Человек в здравом уме там не станет оппозиционером и будет довольствоваться куском хлеба. Проблема там заключается в другом: как только полицейский видит на улице красивую женщину, то забирает ее с собой для развлечений. С точки зрения массового страха в Азербайджане идет стремительная кореизация: и я бы посоветовал молодым парням с завышенными половыми потребностями уже сейчас записываться в полицию. А красивым женщинам нужно как можно скорее покинуть страну", - написал лидер РЕАЛ.

Пост возмутил тысячи и тысячи людей, и Ильгару Мамедову через некоторое время пришлось удалить его. Естественно, никаких извинений или дополнительных комментариев по этому поводу от И.Мамедова не было и в помине.

Хотя, у него имеется опыт решения подобных скандалов.

Напомним, что после громкого скандала с отставкой адвоката Халида Багирова из Правления оппозиционного движения REAL, в СМИ и социальных сетях распространилось информация о том, что Халид Багиров, который был одним из самых близких людей и адвокатом лидера REAL Ильгара Мамедова, был привлечен на тренинги, организованные одним из местных НПО. Сообщалось, что, используя свои полномочия, адвокат якобы присвоил крупную сумму денег, выделенную на мероприятие в поддержку гражданского общества.

Более того, злоупотребляя своими служебными полномочиями, Халид Багиров поставил в зависимое от себя положение молодых девушек, привлеченных к проекту, и склонил их к личной связи.

Адвокат для дезавуации критики своих соратников, решил покинуть организацию и покончить с общественно-политической деятельностью. Кроме того, он был изгнан из рядов Коллегии адвокатов Азербайджана.

Лидер REAL Ильгар Мамедов же тогда занял позу оскорбленного сюзерена, твердо намеренного защитить своего вассала, и заявил, что отказался принимать отставку Халида Багирова.

"Я не принял отставку Халида Багирова. Во-первых, он не писал заявления, а во-вторых, в ходе нашего разговора он не смог привести весомых доводов для своей отставки", - написал тогда Ильгар Мамедов в соцсети.

Справка, сугубо статистическая

Ильгар Мамедов родился в 1970 году, в Баку. Служил в советской армии. Историк и политолог по профессии. В 1994-2000 гг. работал в Бакинском государственном университете научным сотрудником. Он - один из основателей Национального общественного комитета Евроинтеграции и первый председатель Комитета. В 2007 году был избран в Консультативный совет Фонда черного моря по региональному сотрудничеству (Black Sea Trust ). С 2007 года является директором по Азербайджану Совета Европы в Программе политических наук. С 2006 года Ильгар Мамедов является членом Совета директоров Института открытого общества - Азербайджан (Фонд Сороса).

Не светел его взор, забываемый

Ильгар Мамедов чем-то похож на Бориса Гребенщикова, лидера группы "Аквариум". Так же, как и БГ, наш политик оппозиционной круговерти грустен, апокрифичен и нереально далек от всех реалий бытия.

Когда он говорит, так и слышится мелодия "Города золотого", известной песни БГ.

"Чей так светел взор незабываемый", - помните?

Вспомним недалекое прошлое.

... "Уверяю вас, что никакой, ну, никакой угрозы Азербайджану, нашей государственности нет. У нас ровные и нормальные отношения со всеми нашими соседями. Не стоит верить выдумкам властей".

19 августа прошлого года. Ильгар Мамедов вышел на свободу и через несколько дней провел пресс-конференцию, где сказал эти сакральные для него слова.

Та пресс-конференция, более смахивающая на милый междусобойчик диванных стратегов и адептов Церкви Летающего Макаронного Монстра, не стала воскрешением Мамедова, нефехтовальшика и неполитика.

Ибо воистину, воскресать могут только мертвые. Живым - труднее. Неизмеримо труднее. Хотя есть поговорка, что о мертвых надо говорить либо хорошо, либо ничего. Но в отношении руководителя самозваной партии, официально не зарегистрированного движения РЕАЛ придерживаться такой мизантропии, думается, архиглупость.

Как я писал и ранее, как утверждают и сами "реаловцы", правда всегда остается правдой. И если уж на то пошло, сдерживаться надо, разговаривая о лидере РЕАЛ Ильгаре Мамедове.

Говоря правду о нем, его можно обидеть - в отличие от мертвых.

Ведь он возомнил себя реинкарнацией Нельсона Манделы вкупе с Че Геварой, где есть налет афористического мышления - ну, куда без этого, многомудрого Уинстона Черчилля и Помпиду.

Но, увы, многие выражения, прозвучавшие в тогдашнем экзальтированном спиче Ильгара Мамедова на устроенной им пресс-конференции, можно отнести к афонаризмам, нежели к афоризмам.

Прошел год. Ничего не изменилось.

Очевидно, для Ильгара Мамедова единственным способом придумывания нового является его конструирование из старых деталей. К сожалению, ничего другого он не умеет. В сущности, чем полезной практикой является разбор чужих идей - как именно лидер РЕАЛ к ним пришел? Что он взял за основу и с чем скрестил?

Ильгар Мамедов, любящий сидеть в позе умиротворенного собственной кармой гуру политики и вальяжно вещать о карме местной оппозиции, достоин быть внесенным в анналы истории местной политтусовки, где всяк и каждый мнит себя лидером, говорит и действует исключительно сообразно собственным суждениям, и где меркантильные стремления всегда брали верх над рассудком, логикой и вызовами настоящей политики.

Той политики, где нужды народа и чаяния социума должны быть выше дрязг между абортмахерами-лидерами карликовых партий; где политика есть искусство возможного.

Для Ильгара Мамедова же политика - это квадрат, катеты которого дико ненавидят гипотенузу.

"Мы его труба щатали" сказали оппизитушки и ринулись

Например, чего стоит недавнее заявление доморощенного стерильного предводителя уездных альтернатившиков власти: "Не понимаю "революционеров", решившихся на моральные нападки на меня. Что, если власть четыре раза не разрешит митинги - вы не будете совершать революцию?! Говорил же вам: идемте на выборы, поясним для себя, сможем ли ополчить людей на защиту поданных голосов. А вы отказались, сказали, что придете к власти прямиком с площадей. Вот и уже восемь месяцев как ведете против меня пропаганду, обвиняете меня в том, что вы горите желанием совершить революцию, а Ильгар Мамедов не дает. Хорошо, вы долго повторяли про "революцию": четыре запрета на митинги насколько перенесли эту самую "революцию"? Но вопреки всему, наши двери открыты. В вопросах выборов все еще полностью готов к сотрудничеству. В очередной раз приглашаю вас к такому сотрудничеству".

Еще раз повторюсь - понятно, что стезя гонимого и арестованного политика, имидж "спасителя отечества" не такой уж плохой, как говорят одесситы, цимес. Как же - успех в ней щедро вознаграждается, а в случае неудачи всегда можно провести пресс-конференцию и, придав голосу полную секретность, говорить о своей юдоли печали, не забывая при этом расхваливать собственных оруженосцев и фаворитов, выдавая их чуть ли не за межгалактических искателей абсолютной справедливости и нетленной правды.

Ильгар Мамедов, наш, так сказать, гонитель хулы и скверы из израненного тела дышащего на ладан радикальной оппозиции, грозно сверкая очами усталого интеллигента, вызвал на ковер традиционную, даже местечковую оппозицию с их кумачовыми лидерами.

А они, нимало не колеблясь, высказали, точнее, написали все, что в их душах наболело.

И возразился тайфун в чайнике оппозиции - сперва реввоенком ПНФА Али Керимли гневным вербальным катком прошелся по "коллаборационной душонке" Ильгара Мамедова, обвинив его в заумных и вместе с тем необоснованных обвинениях "борцов с режимом".

Далее усталый жизнью, но любящий нести околесицу "лидер" политкружка "Нацсовет" Джамиль Гасанлы разразился гневными филиппиками в адрес "ничего не понимающего" Мамедова.

После номинальный глава партии Мусават, он же башган, он же спаситель отечества, он же нерушимый, несгибаемый и прочая, и прочая Ариф Гаджилы, собрав всю волю в левый кулак, начал трясти оным кулаком и призвал своих сторонников на святую борьбу чуть ли не "со всяким отребьем, не понимающим тонкости текущего момента".

Фейсбук бурлит, тролли Али Керимли стройными рядами двинулись в сторону РЕАЛ, люмпены-товарки Джамиля Гасанлы поносят Ильгара Мамедова, мусаватисты радостно потирают руки, а потом пишут в своих фейсбучных профилях: "Видали, мы же, вам говорили, что Ильгар Мамедов не политик, а так себе, рядом проходил".

То есть, он хотел довести до Ильгара Мамедова, что мстя их будет страшной и никого, да, именно, ни за что и ни за какие коврижки они не будут щадить.

А руководитель РЕАЛ, смахивающий на отвергнутого предводителя уездных команчей, начал полемизировать с "демонами" и проиграл: да будет известно мсье Мамедову, его "братья по оружию" не признавали никого, кроме своих "паханов". Они неисправимы и поныне таковы.

"Я вам скажу, когда настанет пора новых митингов", - написал Ильгар Мамедов. По мнению лидера малочисленной либеральной группы, эта пора настанет после нового избирательного цикла. То есть, не ранее 2020 года.

Что приводит в бешенство Али Керимли, Джамиля Гасанли, Арифа Гаджилы и других.

Ильгар Мамедов не был сильным политиком, не стал новоявленным аватаром Нельсона Манделы для местного оппозиционного лагеря и не превратился в носителя критической массы для властей.

Если не вспоминать потуги Ильгара Мамедова, чуть ли не Мармеладова, на приобретение имиджа глубокомысленного аналитика и лидера оппозиционной тусовки, он совершенно беспомощен и безвреден в оппозиции.

Ибо он неуловимый Джо - бесперспективный, далекий от народа, ненавидимый за мягкотелость, непонимание реалий и двурушничество своими же собратьями по ремеслу - жиганами радикальной оппозиции..

А неуловим от того, что никому не нужен.

Эльчин Алыоглу

Заместитель главного редактора Milli.Az

специально для Day.Az