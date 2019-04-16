В то время, когда некоторые ведущие государства и международные организации в ряде конфликтных случаев оказывают давление на стороны конфликтов, в отношении нагорно-карабахского конфликта применяют двойные стандарты.

Об этом, как передает Day.Az, министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов сказал на сегодняшней встрече с новоназначенным чрезвычайным и полномочным послом США Эрлом Литценбергером, передает Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

В ходе встречи министр обороны поздравил посла с назначением, выразил уверенность в еще большем расширении азербайджано-американских отношений в период его дипломатической деятельности в стране.

Отметив, что отношения между Азербайджаном и США выстраиваются в рамках программ НАТО и на двусторонней основе, министр обороны довел до внимания важность развития сотрудничества в военной, военно-технической и военно-образовательной сферах.

Касаясь военно-политической ситуации в регионе, генерал-полковник Гасанов подчеркнул продолжение агрессорской политики Армении, отметил, что, несмотря на усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта официальный Ереван намеренно затягивает мирные переговоры.

Литценбергер в свою очередь выразил удовлетворение назначением послом США в Азербайджане, подчеркнул, что за время своей деятельности приложит все усилия для развития отношений между странами.

Подчеркивая, что США признают территориальную целостность Азербайджана, и с уважением к ней относятся, американский дипломат отметил, что его страна является сторонником мирного решения нагорно-карабахского конфликта, добавил, что это также важно в плане развития и обеспечения безопасности Южного Кавказа.

Отметив стратегическую важность сотрудничества между США и Азербайджаном, посол довел до внимания, что он следит за реформами, проводимыми в азербайджанской армии, и высоко оценивает успехи, достигнутые в этой сфере.

Касаясь военного сотрудничества между двумя странами, Литценбергер выразил удовлетворение участием азербайджанских миротворцев в миссии, проводимой в Афганистане.

Затем стороны обсудили аспекты регионального и двустороннего сотрудничества, безопасность Каспийского моря и важных стратегических инфраструктур, борьбу против распространения оружия массового уничтожения, организацию взаимных визитов специалистов по военному образованию, а также ряд других вопросов, представляющих интерес.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.