https://news.day.az/politics/1119180.html Военные вертолеты Азербайджана на военных учениях в Турции - ФОТО - ВИДЕО
Военные вертолеты Азербайджана на военных учениях в Турции - ФОТО - ВИДЕО
Вертолеты ВВС Азербайджана прибыли на авиабазу в турецком городе Конья для участия в международных поисково-спасательных учениях "Anatolian Phoenix-2019". Как передает Day.Az, об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.
Согласно плану, военные пилоты Азербайджана с сегодняшнего дня приступят к подготовительным тренировкам к учениям.
В учениях, которые продлятся до 24 мая, задействованы два вертолета Ми-35 и два вертолета Ми-17.
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