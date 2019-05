Имя известной своими антиазербайджанскими, антитурецкими и антимусульманскими выходками главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян постоянно появляется в заголовках СМИ разных стран. Удивительно, но вызвано это не ошеломляющими рейтингами подведомственных ей структур или какими-то уникальными достижениями самой Симоньян. Почти все упоминания Маргариты в СМИ так или иначе связаны со скандалами, причем все чаще - международными.

Совсем недавно Симоньян, которая пытается сформировать о себе представление как о более русской патриотке, чем сами русские, разошлась до открытого расжигания ненависти между россиянами. Главред RT назвала 4 причины, по которым России стоит давать "гражданство для всех русских". Одним из аргументов стала исламизация России. Свое мнение она опубликовала в Telegram.

По словам Симоньян, если ничего не менять, то к 2040 году Россия станет "совершенно другой страной". "Начнем с того, что Россия будет страной мусульманской. Это медицинский факт, подтверждаемый множеством расчетов. Ничего не имею против ислама, как и против любой другой религии. Но попробуйте представить, что к тому времени, как ваши дети будут в возрасте вас сегодняшнего, президентом России станет Хабиб Нурмагомедов", - предложила она. Симоньян отметила, что хотела бы сохранить своим детям родину в культурном ментальном и религиозном виде такой, какой она ее знает - "светской страной, где процветает множество конфессий и этносов". Это возможно благодаря тому, что православные русские позволяют поддерживать этот статус-кво, полагает она.

Правовую - а возможно и клиническую - оценку тому, что говорит Симоньян, наверное, стоило бы дать - но российским структурам. Но стоит задуматься вот о чем.

Симоньян планомерно вбивает клин между русскими и мусульманами в России - при том, что это вообще, строго говоря, не ее дело. Что такое Russia Today, Sputnik, "Россия сегодня"? Это огромные медиа-структуры, задача которых - производство новостей, распространение контента и пропаганда России и ее интересов в зарубежных странах. Задача сложная, стратегически важная и масштабная. На эти цели российские власти тратят огромные деньги, миллиарды рублей ежегодно.

И сидеть бы Рите спокойно, руководить огромным медиа-холдингом, выполнять поставленные задачи. Но нет. Симоньян последовательно тратит огромные государственные ресурсы для тиражирования самой себя и своего супруга Тиграна Кеосаяна, который удивительным образом в последние пару лет из кинематографиста переписался в политические обозреватели.

Те или иные успехи RT Симоньян представляет чуть ли не как свою личную заслугу и победу, будто не замечая труда тысяч людей, простых сотрудников, возглавляемых ею изданий. В RT и Sputnik трудится много состоявшихся журналистов, профессионалов с именем, но чье имя приходит вам на ум, в первую очередь, когда вы слишите названия этих СМИ? Симоньян. И это ощущение и есть ее главная цель. Личные интересы, личный пиар и личный заработок - вот настоящие приоритеты этой дамочки.

В погоне за возможностью лишний раз прорекламировать себя любимую Симоньян раз за разом оказывается в центре скандалов, по итогам которых страдают и имидж телеканала, и даже авторитет России. Она не гнушается даже откровенно накручивать свою статистику - лишь бы в очередной раз поразглагольствовать о своих выдающихся качествах - ну и разумеется, отчитаться и попросить еще больше бюджетных денег на очередные пустые "мегапроекты". Представьте только атмосферу работы профессиональных журналистов, вынужденных накручивать просмотры собственных сюжетов, устраивать махинации со статистикой по указанию Симоньян.

Известный россйиский журналист Алексей Ковалев, в прошлом работавший в РИА Новости и уволенный оттуда сразу после прихода Маргариты Симоньян, опубликовал в своем блоге подробный разбор того, как именно происходят махинации со статистикой RT.

Симоньян кричит на всех углах о том, как RT стал чуть ли не главным англоязычным каналом то в одной западной стране, то в другой. Но так ли это на самом деле?

Дело в том, что большинство "фактов" и цифр о рейтингах RT исходят от ... самой Симоньян или с сайта Russia Today. "Вот Симоньян цитирует исследование Nielsen (американской компании, занимающейся исследованиями потребительского рынка), согласно которому, цитата "еженедельная аудитория в США: 2,8 млн человек только в семи крупнейших городах. Только где это исследование? Оно - или выдержки из него - опубликовано только на сайте RT, больше нигде. На сайте самой компании Nielsen RT вообще не упоминается. По идее, главный конкурент RT, катарский телеканал Al-Jazeera, упоминается - а RT нет. Странно получается - вот, мол, известная компания провела исследование и узнала, какие мы успешные, но мы вам это исследование не покажем, а только перескажем своими словами", - пишет Ковалев.

За все 10 лет своего существования телеканал RT ни разу не опубликовал точных, абсолютных данных о своей популярности из независимых источников. Это либо цифры сугубо теоретические - сколько человек потенциально МОГУТ смотреть RT. Вот цитата с их же сайта:

RT's signal is carried by 22 satellites and over 230 operators, which allows some 700 million people to watch the channel in more than 100 countries.

Более 700 миллионов человек МОГУТ смотреть RT в более чем 100 странах мира, то есть RT - один из многих сотен каналов, доступных на пульте телевизора. Но это не значит, что все, кто могут, его смотрят.

RT и сама Симоньян очень любят жонглировать относительными цифрами ("популярность RT в Гонконге и Тайване растёт быстрее, чем у Fox News") и утверждениями типа "обгоняем онлайн такие крупные международные СМИ, такие как Al Jazeera, Deutsche Welle, Voice of America, Euronews, France 24 и японский NHK".

"Онлайн" - это вообще фетиш Симоньян. Ее любимая цифра - сколько у RT миллиардов просмотров на YouTube. Первый миллиард ("первый новостной канал, который преодолел отметку в миллиард просмотров!") отмечали чуть ли не с фейерверками и заголовками национальных изданий. В одном только своем посте в ЖЖ Сммоньян аж четыре раза упоминает, что ее телеканал - телевизионная сеть №1 на YouTube более чем с 2,5 млрд просмотров.

"Только с каких это пор количество просмотров на YouTube - это показатель успешности телеканала? RT - это единственный в мире телеканал, который свою популярность считает таким образом. Никто так больше не делает, и знаете почему? Потому что нет ничего проще, чем купить пару миллионов "левых" просмотров на YouTube", - пишет журналист.

Ну ладно, хорошо, будем считать, что все эти миллиарды просмотров у RT - это живые люди, а не боты. Но что же они там насмотрели на все эти миллиарды? Вот самые популярные видео канала RT на YouTube:

Это первая страница самых популярных роликов, в общей сложности сотни миллионов просмотров. Ммм, окей: бездомный с феноменальным голосом, землетрясения-землетрясения-цунами, кит раздавил яхту. По большей части это вообще не съёмки телеканала RT - это записи с телефонов, камер наблюдения, съёмки других телеканалов и так далее, на которые RT прилепило свой логотип.

А теперь главный вопрос - какое это все имеет отношение к заявленной миссии телеканала RT - "доносить до зарубежной аудитории российскую точку зрения"? Эта миссия озвучена и на сайте телеканала, и в многочисленных интервью Маргариты Симоньян. Каким образом съемка на мобильник с бездомным, который мог бы стать диктором на телевидении, способствует донесению до зарубежной аудитории российской точки зрения?

И самое забавное. Допустим, Russia Today - разумеется лично благодаря Симоньян - одно из самых популярных глобальных СМИ. Но вот незадача, сайт этого мегапопулярного СМИ посещают в основном из России.

Да, из России. Вот данные Similarweb за апрель 2019 года.

Повторюсь, если верить Симоньян, главная задача Russia Today - доносить российскую точку зрения до зарубежной аудитории. Симоньян и другие сторонники выдавания RT побольше бюджетных денег очень любят говорить, что против России идет информационная война, а RT - это оружие в этой войне, поэтому на нем никак нельзя экономить.

А цифры выше говорят совсем об обратном.

Реальная популярность RT в мире по объективным, а не сравнительным тёплого с мягким, показателям приближается к статистической погрешности. Именно поэтому Симоньян все чаще и активнее пиарит саму себя и втягивает Россию в международные скандалы. За этими скандалами обязательно следуют статьи в нормальной западной прессе, где регулярно упоминается сама Симоньян, что позволяет ей, тряся этими публикациями, выдавать все это за нападки на саму себя за некие "успехи".

А пресловутая информационная война - по факту проигрываемая благодаря "таланту" Симоньян - уходит на второй план.

Канал масштаба RT жизненно необходим такой державе, как Россия, это безусловно. Но неуемная страсть Симоньян к самопиару в конечном итоге бьет и по RT, и по имиджу Российской Федерации в мире. Остается вопросом, что ей движет - внутренние комплексы провинциалки, которая дорвалась до власти и денег, или ее "работа" имеет какой-то подрывной сознательный контекст? По факту Маргарита Симоньян работает против России. И делает она это за счет налогов, которые платят простые россияне.

Мамед Гулиев