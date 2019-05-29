Английский депутат Европейского парламента Натан Гилл отмечает высокий уровень безопасности на улицах Баку.

"Прогулявшись по улицам Баку, я лично убедился, что в азербайджанской столице безопасность обеспечивается на высоком уровне. Человек чувствует себя совершенно спокойно в Баку", - подчеркнул Гилл в среду на пресс-конференции в Баку, передает Day.Az со ссылкой на "Интерфакс"

По его словам, этим объясняется большое количество иностранных туристов на улицах города.

"В Азербайджане очень миролюбивые, добродушные люди. Вчера был национальный праздник (День Республики 28 мая) и целые семьи вместе с детьми спокойно ходили по улицам и площадям. Такое редко увидишь в больших городах. У меня сложилось очень хорошее впечатление о вашей стране и по возвращении домой я посоветую британцам отправляться в турпоездки в Азербайджан", - сказал Гилл.