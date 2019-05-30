Посольство Азербайджанской Республики в Республике Молдова 28 мая организовало официальный прием, посвященный Дню Республики и столетию Азербайджанской дипломатической службы.

101 год назад, 28 мая 1918 года, была создана первая на мусульманском Востоке парламентская Республика. На церемонии открытия были воспроизведены гимны Азербайджана и Молдовы, с приветственной речью выступили чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Молдове Гудси Османов и премьер-министр Республики Молдова Павел Филипп.

Выступая на мероприятии, посол Гудси Османов в своей речи отметил, что 28 мая - День Республики - является одним из важных дней в истории суверенного Азербайджана. 101 лет назад 28 мая 1918 года впервые на Востоке была создана демократическая, свободная, опирающаяся на мировые ценности независимая Азербайджанская Республика. 100 лет назад 9 июля 1919 года в качестве органа дипломатической службы было основано министерство иностранных дел Азербайджанской Республики, что заложило основы азербайджанской дипломатии. Это стало поистине историческим событием для азербайджанского народа. Посол отметил, что, к сожалению, она просуществовала всего 23 месяца, но за этот короткий период были заложены основы независимой государственности, были сделаны значительные и важные шаги, которые стали определяющими для восстановления нашей независимости. На протяжении 70-ти лет в сердцах азербайджанского народа не погасал огонь независимости. 18 октября 1991 года Азербайджан восстановил свою независимость. Возвращение в начале 90-х годов в период политического кризиса к власти по призыву азербайджанского народа великого государственного деятеля, политика мирового масштаба Гейдара Алиева стало новой страницей в истории развивающегося и независимого Азербайджана.

Касаясь истории современного Азербайджана, дипломат отметил, что основатель современного независимого Азербайджана, великий национальный лидер Гейдар Алиев вернулся к власти с просьбой народа в 1993 году и открыл новую яркую страницу во всестороннем развитии Азербайджана. Гудси Османов рассказал гостям о достижениях Азербайджана как в политической, экономической, культурной, социальной, так и в других сферах.

В завершении своей речи посол подчеркнул, что Молдова поддерживает решение нагорно-карабахского конфликта, в соответствии с принципами и нормами международного права и всегда поддерживала справедливую позицию Азербайджана на международной арене. Посол также поблагодарил молдавский народ за отзывчивость, понимание и поддержку, за высокую оценку (10 баллов), поставленную Азербайджану на конкурсе "Евровидения".

В своем выступлении премьер-министр Павел Филип поздравил азербайджанский народ, высоко оценив отношения сотрудничества наших стран в различных областях. В то же время премьер подчеркнул важность взаимной поддержки между двумя странами в плане обеспечения суверенитета и территориальной целостности государств, в том числе в рамках международных организаций. В частности, премьер-министр подчеркнул хорошее молдавско-азербайджанское сотрудничество в торгово-экономической сфере, отметив, что бизнес-среда в нашей стране благоприятна для инвестиций. В настоящее время в Молдове работают более 120 предприятий с азербайджанским капиталом, а двусторонняя торговля растет.

На приеме присутствовали министр мностранных дел и европейской интеграции Тудор Ульяновский, министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич, министр образования, культуры и науки Моника Бабук, депутаты парламента, глава Национальной академии наук Молдовы Ион Тигиняну и другие ученые, директор Национальной библиотеки Молдовы Елена Пантилей и директора других библиотек, Чрезвычайные и Полномочные Послы и руководители международных организаций, их сотрудники, руководитель Молдавского филиала Бакинского Международного Центра мультикультурализма Аурелия Григориу, деятели искусств, общественные деятели Молдовы, председатель и члены Конгресса Азербайджанцев Молдовы, бизнесмены, редактора газет и журналов, другие представители СМИ.

Во время мероприятия в исполнении лауреата многочисленных конкурсов, солиста Национального Театра Оперы и Балета, Виталия Мачунского прозвучали лучшие произведения мировой классической музыки, в том числе песни из репертуара Муслима Магомаева.

На протяжении всего мероприятия в зале демонстрировался фильм об Азербайджане. Гости могли отведать блюда всемирно известной азербайджанской национальной кухни, азербайджанские сладости: шекербуру и пахлаву.

На мероприятии была организована фотовыставка, посвященная 101-ой годовщине АДР и 100-летию азербайджанской дипломатии, а также выставка литературы и печатных изданий об Азербайджане. Гости были ознакомлены с новым выпуском журнала IRS, посвященного 100-летию азербайджанской дипломатии.