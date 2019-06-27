Израильское издание The Jerusalem Post написало об антисемитизме в христианской Армении и провело параллели с ситуацией в Азербайджане, где большинство населения исповедует ислам. Сравнение получилось далеко не в пользу Армении.

Как пишет автор публикации, в то время как основное внимание сосредоточено на растущем антисемитизме среди крайне правых, крайне левых и исламских экстремистов, один из традиционных источников ненависти к евреям был в значительной степени упущен из виду: христианский антисемитизм.

Издание обратилось к недавнему инциденту с избиением 60 армянскими послушниками армянской церкви двух молодых израильтянин в канун праздника Шавуот в Иерусалиме.

Напомним, что 8 июня 60 армян напали на двух евреев, которые мирно шли по улице Армянского Патриархата в Старом городе.

Как отмечается в публикации, эта антисемитская атака выявила продолжающийся антисемитизм в Армении. Инцидент должен послужить предостережением как для еврейских лидеров, так и для израильского правительства, поскольку они стремятся к созданию глобальных партнерств и альянсов.

В статье говорится, что в связи с напряженностью в арабо-израильском конфликте можно было с уверенностью предположить, что у Израиля будут более прочные альянсы с нациями христианского большинства, чем с государствами мусульманского большинства. Но факты на местах иногда диктуют иное, особенно в Армении, одной из старейших христианских наций в мире.

Существует множество свидетельств того, что армянское общество проявляет системный антисемитизм, о чем говорят и громкие исследования, проведенные в последние годы. В 2018 году исследование исследовательского центра Пью (Pew Research Center) показало, что 32 процента армян не принимают евреев в качестве сограждан. Между тем, последнее исследование "Global 100" Антидиффамационной лиги (ADL) продемонстрировало, что большинство армян считают, что различные антисемитские стереотипы "вероятно верны".

Кроме того, несмотря на установление дипломатических отношений вскоре после обретения Арменией независимости в начале 1990-х годов, отношения между Израилем и Арменией остаются крайне неразвитыми, особенно по сравнению с отношениями Израиля с соседом с мусульманским большинством - Азербайджаном.

Глубокие отношения Израиля с Азербайджаном не случайны, пишет The Jerusalem Post. В Азербайджане нет истории антисемитизма, местной процветающей еврейской общине более двух тысячелетий.

Как это возможно, что исповедующая ислам нация имеет теплые связи с единственным в мире еврейским государством, а такая христианская страна, как Армения, страдает от антисемитизма и имеет холодные отношения с Израилем?

Во-первых, необходимо учитывать более широкую среду религиозной терпимости в Азербайджане, которая коренится в правильном разделении церкви и государства. В опросе Gallup International / WI Network of Market Research Азербайджан был признан одной из самых светских стран среди 65 исследованных стран. Население Азербайджана на 97 процентов состоит из мусульман, но по конституции это светское государство. Государственная система образования является светской.

Сравните это с Арменией, где Армянская Апостольская Церковь имеет значительное влияние. Влияние церкви на армянское государство продолжается по сей день, несмотря на то, что закон Армении о свободе совести устанавливает разделение церкви и государства. Таким образом, Армения не является чисто светским государством, как Азербайджан.

Зульфугар Ибрагимов