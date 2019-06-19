Израильское издание JewishPress сообщило, что в субботу, 8 июня, накануне праздника Шавуот (Пятидесятница), в Иерусалиме 60 студентов Армянской церкви напали на двух молодых евреев, которые шли по улице Армянского Патриархата в Старом городе, передает Day.Az.

Жестокое избиение продолжалось до тех пор, пока жертвам не потребовалась срочная медицинская помощь.

По словам адвоката Хонену Хаима Блейхера, представляющего жертв, жестокие побои продолжались "до тех пор, пока священники, которые вели учеников, не остановили линчевание".

Адвокат Блейхер направил письмо в Отдел полицейских расследований и разведки, призывая завершить расследование дела его клиентов, и описал нападение: "Когда мои клиенты шли по тротуару, группа армян подошла к ним и начала наносить им жестокие удары. Моих клиентов били по лицу и пинали, пока они лежали на земле... Жестокое нападение продолжалось несколько минут, пока священники, которые вели учеников, не остановили линчевание. Мои клиенты сбежали, истекая кровью, в близлежащий полицейский участок в Кишле, - пишет Блейхер. Им требовалось лечение, и один из них был доставлен на машине скорой помощи в больницу Шааре-Цедек".

По словам Блейхера, молодые люди подали жалобу в полицейский участок Дэвида, но еще не получили никакой информации относительно ареста подозреваемых и развития расследования.

"Само собой разумеется, что инцидент произошел в зоне, покрытой полицейскими камерами, что, безусловно, должно способствовать быстрому аресту нападавших и получению доказательств против них", - отметил Блейхер и попросил окружного командира "арестовать и допросить любого, кто окажется одним из нападавших, или если есть информация о том, что он напал на моих клиентов".