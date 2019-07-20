Парламентская делегация Армении находится в США. Уже второй день, но до сих пор не провела встреч с высокопоставленными официальными лицами или сколько-нибудь серьезных обсуждений. Сегодня армянские СМИ, наконец, радостно сообщили, что спикер Арарат Мирзоян встретился с конгрессменами. Но при этом журналисты забыли указать, что с ним встретились члены армянского лобби, а это, знаете ли, уже совсем другое дело.

Председатель Национального Собрания Армении Арарат Мирзоян в Вашингтоне встретился с конгрессменами США. В их числе - Эллиот Энгел, Фрэнк Паллоне, Джеки Шпейер и др., сообщил Verelq.am со ссылкой на пресс-службу парламента.

Стоило ли многочисленной делегации, в которую вошла масса народу, тратить средства худосочного бюджета на встречи с членами лобби, которые и без этого на все готовы - лишь бы вовремя платили.

А издание 7or.am проанализировало в этом свете поездки премьер-министра, который ездит так часто, словно пытается успеть повидать весь мир за государственный счет, пока очередной переворот не лишил его этих благ.

После становления премьером в мае 2018 года Никол Пашинян успел совершить внушительное количество заграничных поездок, отмечает издание.

За 14 месяцев премьерства Пашинян успел выехать из Армении 29 раз. В среднем - 2 визита в месяц.

Иностранные вояжи Пашиняна и сопровождающих его делегаций обходятся госбюджету в солидные суммы, но при этом непонятны и незаметны результаты, которые ожидаются от этих визитов. Вместо этого с лихвой удовлетворяется желание Пашиняна и его окружения повидать мир.

Необозримы также результаты последних дорогостоящих визитов Пашиняна и его свиты во Вьетнам и Сингапур, не считая, конечно же, именования нового сорта сингапурской орхидеи в честь Пашиняна и его супруги. Или удара в гонг во Вьетнаме.

От визита в экономическую сверхдержаву Китай в мае 2019 года запомнилось поедание Пашиняном утки по-пекински.

На этапе революционной эйфории от заграничных визитов Пашиняна в памяти остались селфи с эмигрировавшими соотечественниками. Армяне диаспоры обещали вернуться в Армению, но не сбылось. Серж Танкян тоже, вопреки своему обещанию, не приезжает и не живет в Армении или хотя бы не основывает здесь своего бизнеса, в то время как в дни революции принимал участие в шоу на площади.

Из визитов Пашиняна в рамках ЕАЭС запомнились изоляция на краю стола в Душанбе, а также отмена встречи с Владимиром Путиным в Нур-Султане.

В ходе же последней санкт-петербургской встречи ему удалось провести с президентом РФ целую 12-минутную протокольную встречу, после которой Пашинян остался в тоске по обсуждениям на тему цены на газ, так как Путин покинул зал, оставив его с чиновниками низкого ранга, и томлении по телефонному номеру Миллера.

Как долго будут длиться бесплодные туристические поездки Пашиняна и его окружения? - задается вопросом армянское издание.

Отвечаем: до следующей "революции".

Зульфугар Ибрагимов