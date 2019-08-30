В Армении все больше понимают, что не смогли превратить свою "бархатную революцию" во внешнеполитический капитал. Позиции страны не улучшились ни по каким направлениям, она не стала более интересна и нужна миру, обещанные Николом Пашиняном инвестиции не потекли рекой, а дутые статистические показатели растут в обратной пропорциональности ухудшению ситуации в экономике и других сферах.

Если к экономической ситуации можно приладить цифры и обмануть ими международные рейтинговые структуры, то крах во внешней политике никуда не спрячешь.

Прошедший на днях в Ереване слет послов и сотрудников МИД показал всю серьезность проблемы.

Газета "Жоховурд" отмечает, что закрытая встреча прошла в довольно напряженной атмосфере. Как провластные, так и оппозиционные депутаты потребовали, чтобы послы отныне занимались только дипломатической деятельностью, а не встречами и проводами официальных лиц, пишет газета.

По сведениям газеты "Грапарак", премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с дипломатами в режиме off the record упрекнул послов в том, что они ничего не делают для экономики страны: ни инвестиций не привлекают, ни экономические связи с другими государствами не развивают. Но по впечатлению присутствовавших, премьер особенно был сердит на посла Армении в США Варужана Нерсисяна. Причина - не столько в отсутствии инвестиций, сколько в том, что дипломату не удается организовать встречи Пашиняна с высшим руководством США, в частности, с Дональдом Трампом или госсекретарем Майком Помпео, пишет газета со ссылкой на свои источники.

Заметим, что накануне министру иностранных дел Армении Зограбу Мнацаканяну в очередной раз пришлось отвечать на вопросы журналистов о возможной организации встречи премьер-министра Никола Пашиняна и президента США Дональда Трампа. "Не буду спешить с ответом", - сказал Мнацаканян, видимо, памятуя о скандале, вызванном преждевременным оптимизмом Еревана накануне прошлогодней сессии Генассамблеи ООН. Напомним, что сообщалось о запланированной встречи глав Армении и Штатов, однако она не состоялась, что в Ереване поспешили объяснить "плотным графиком лидеров двух стран".

Сложно представить, насколько "плотным" должен быть график невостребованного на международных площадках премьера Армении, чтобы он пренебрег встречей с главой супердержавы...

В этом сентябре Никол Пашинян предпримет еще одну попытку добиться встречи, участвуя в 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, которая откроется в Нью-Йорке 17 сентября. Если она снова сорвется, то Варужан Нерсесян, скорее всего, лишится работы. Хотя в данном случае посол всего лишь стрелочник, вынужденный прикрывать просчеты армянской внешней политики.

Если гнев Пашиняна был направлен в основном на посла в США, от депутатов досталось всем остальным.

"Как минимум, есть проблема в связи с суверенитетом, поскольку если кто-то в ПАСЕ задаст мне вопрос: "А разве с вашим суверенитетом что-то произошло, что вы сейчас провозгласили это вашим приоритетом", я не знаю, что ответить. Если уж провозгласили, то было бы хорошо, чтобы вы сказали, что нам говорить", - сказал оппозиционный депутат Эдмон Марукян в ходе встречи в парламенте с руководителями центрального аппарата МИД и органов дипломатической службы Армении за рубежом.

Однако критика оппозиционера адресована не столько дипломатам, сколько властям. Марукян считает, что до "бархатной революции" у Армении были определенные достижения во внешней политике. Видимо, армянский депутат хотел сказать, что Еревану при прежнем режиме удавалось более-менее успешно балансировать на двух стульях. Например, являясь членом ОДКБ, Армения сотрудничала с НАТО, а членствуя в ЕАЭС - с Евросоюзом. Сегодня же у Армении не идут дела ни с одним из полюсов силы. То у одного, то у другого стула подламываются ножки.

Претензии Марукяна больше адресованы властям, не проведшим никакие реформы, которые за рубежом можно было бы выгодно "продать".

"Когда мы говорим за рубежом, что мы демократическая страна, нас спрашивают: "А какие реформы вы провели за эти полтора года? ". Это те продукты, которые мы должны создать здесь, чтобы наши послы могли продать там. В данный момент, по большому счету, ничего нет. Мы можем рассказать, как произошла революция, но что произошло потом в плане реформ - нет", - заявил Марукян.

Таким образом, перед армянскими дипломатами снова стоит задача пропагандировать то, чего нет. При прежнем режиме от них требовалось расписывать за рубежом экономические возможности Армении и якобы прекрасную инвестиционную среду, находить для Еревана бизнес-партнеров и деньги. Сегодня дипмиссиям предписано представлять Армению как страну победившей демократии, что, по плану, должно обеспечить ей очки и баллы, поднять ее в глазах столпов демократии и "выгодно" противопоставить противнику в карабахском конфликте - Азербайджану.

Как замечают армянские СМИ, "послы внимательно выслушали депутатов и не привели контраргументов".

Зульфугар Ибрагимов