Находясь в октябре прошлого года в Ереване, советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон говорил о многом. В том числе, о преимуществах американского вооружения над российским.

В интервью радио "Азатутюн" Болтон раскрыл все карты и заявил, что предложил премьер-министру Армении покупать американскую, а не российскую военную технику.

"Я думаю, что есть много других альтернатив, в том числе в сфере продажи оружия... И, как я сказал премьер-министру, если речь идет о покупке либо российской военной техники, либо американской, то мы бы предпочли последнее", - сказал советник Трампа.

В Армении эти его слова хорошо запомнили и начали мечтать о диверсификации оружейного рынка, не имея для этого ни материальных возможностей, ни суверенитета.

Прошел почти год, прежде чем Ереван, наконец, решился сделать шаг к своей мечте.

В конце августа, как сообщал NEWS.am, в Армении было возбуждено уголовное дело по факту срыва тендера на поставку оружия на сумму в несколько миллионов долларов, в котором участвовала российская компания ORSIS. Возмущенные таким поворотом россияне подали иск на минобороны. ORSIS обратилась в апелляционную комиссию и к юристу, представляющему ее интересы в Армении, о случившемся также был извещен военный атташе посольства Армении в России.

Интрига в том, что это был первый тендер, объявленный минобороны Армении. Прежде российское оружие поставлялось в Армению только на основе межгосударственных соглашений. Видимо, самодеятельности в этом вопросе Москва не приветствовала. Правительство Никола Пашиняна попыталось проявить самостоятельность и найти партнера в другой стране посредством тендера, но не удалось. На конкурс поступила единственная заявка - от старого партнера Армении, российской компании ORSIS. Она уже несколько лет поставляла в Армению оружие, патроны и оптику.

Другие производящие оружие компании армянским тендером не заинтересовались.

Представитель зарегистрированной в Армении, являющейся резидентом компании Орсис Армс (ORSIS) адвокат Палаты адвокатов РА Александр Сирунян представил сообщение касательно отклонения заявки компании на участие в закрытом периодическом тендере с целью закупки крупной партии боеприпасов министерством обороны РА. По его словам, оценивающая заявку комиссия отклонила заявку по фиктивным причинам Panorama.am.

Как пишет jam-news, эксперты считают, что причина отказа от услуг ORSIS связана с тем, что компания вовлечена в коррупционный скандал. Под угрозой оказался также новый российско-армянский проект строительства в Армении завода по производству патронов. Предполагалось, что предприятие будет создано на российские инвестиции, речь шла о сумме в несколько миллионов долларов.

В 2018 году по компании ORSIS было опубликовано журналистское расследование в рамках международного проекта по освещению организованной преступности и коррупции. Расследование связало компанию с бывшим вице-премьером России Дмитрием Рогозиным, который в свое время координировал продажу российского оружия Азербайджану.

Минобороны отказалось принять заявку ORSIS на участие в тендере, а затем вообще отменило сам тендер. Официальное объяснение отказа - участник тендера якобы не предоставил необходимые документы. ORSIS с этим не согласилась и направила письма премьеру Николу Пашиняну и министру обороны Давиду Тонояну, но ответа не получила.

Как бы там ни было, а Армения стоит перед угрозой потерять давнего оружейного партнера. Судьба завода по производству патронов также после истории с тендером стала туманной. Ведь МО Армении развернуло ORSIS не по причине непредоставления той каких-то документов. Причиной могла послужить связь ORSIS с Рогозиным, выступавшим за поставку вооружений в Азербайджан. Но и это, думается, не главная причина. Объявляя тендер, армянская сторона рассчитывала начать избавляться от зависимости от российского ВПК и привлечь производителей оружия из других стран, но ее постигло очередное разочарование. ORSIS оказалась единственной, кто подал заявку, и получилось, что тендер проводился напрасно. По этой причине конкурс был отменен

По факту возбуждено уголовное дело по статье "халатное отношение к службе", по которому уже есть подозреваемый - некий высокопоставленный офицер минобороны. Возбудив дело, в Армении признали свою вину в истории с тендером, потому что причина конфуза в отсутствии каких-то документов у претендента, армянская сторона так бы не напрягалась. В любом случае, будет назначен стрелочник, в то время как суть происходящего вполне ясна.

Другой вопрос - почему на тендер минобороны Армении была подана только одна заявка. Думается, ответ на него хорошо известен армянским властям.

Зульфугар Ибрагимов