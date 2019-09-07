"Никол Пашинян делает противоречивые заявления, и мы никак не можем понять, чего конкретно хочет Пашинян, и что он имеет в виду".

Об этом в беседе с Tert.am сказал российский политолог Станислав Тарасов, известный своей проармянской позицией.

По его словам, Москва внимательно читает все, что говорит Пашинян, и видит очень много противоречивых заявлений.

Тарасов коснулся заявления "Карабах - это Армения, и точка", сделанного на митинге в оккупированном Карабахе. Это заявление российскому аналитику видится непонятным.

"Скажем, заявления по Карабаху так и не понятны мне. То он заявляет, что Карабах должен участвовать в переговорах, то говорит, что Карабах и Армения - одно целое, что Карабах - это Армения. Переговоры идут по старому сценарию, как они проходили при прежних властях, ничего не изменилось", - сказал Тарасов.

По мнению российского политолога, внешняя политика Армении становится все более провинциальной. Аналитики Пашиняна не могут просчитывать время и процессы, которые происходят в регионе в целом. И при этом Пашинян заявляет, что хочет стать лидером мирового армянства?.. По мнению политолога, аппарат советников Пашиняна очень слабый, нет аналитической службы. А "необходимы знания, нужно учиться, сидеть в библиотеках, читать книги, а не выступать на митингах".

Говоря об антироссийской риторике, звучащей из Еревана, Станислав Тарасов заметил, что "даже гора Арарат, так любимая русскими туристами, и то находится не на территории Армении". И если Пашинян "считает, что у него есть претензии к РФ, то пусть выбирает себе нового партнера. Кто мешает ему?"

Султан Керим