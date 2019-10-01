На днях пресс-служба министерства иностранных дел Украины распространила сообщение, в котором предупредила, что граждане Украины, которые намерены посетить территорию оккупированного Нагорного Карабаха, а также прилегающие к нему захваченные районы, должны руководствоваться законодательством Азербайджана.

Также отмечено, что Украина неизменно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана в рамках его международно признанных границ.

Эта новость вызывала истерику в МИД Армении.

"Все заявления по нагорно-карабахскому вопросу, которые имеют односторонний характер и противоречат формулировкам сопредседателей Минской группы ОБСЕ, не способствуют процессу мирного урегулирования", - заявила пресс-секретарь ведомства Анна Нагдалян, цитируют армянские СМИ.

Чем сообщение МИД Украины противоречит формулировкам сопредседателей Минской группы? Территориальную целостность и суверенитет Азербайджана признают все страны-сопредседатели МГ ОБСЕ. По этому поводу на официальном уровне всеми ими делались неоднократные заявления. Украина же даже не является посредницей в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта и не имеет перед страной-оккупантом Арменией никаких дипломатических обязательств. Кроме того, эта страна сама испытывает аналогичные проблемы и агрессорские аппетиты Еревана, конечно же, разделять не может.

В бешенство армянскую дипломатию привело и выступление министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова на сессии ООН. Глава МИД проинформировал о реалиях карабахского конфликта, ситуации с беженцами и невыполнении Арменией резолюций ООН касательно вывода войск с оккупированных территорий.

Глава представительства Армении в ООН с громкой фамилией Князян поспешил все опровергнуть и заявить во всеуслышание, что восстановление территориальной целостности Азербайджана невозможно. Сам того не понимая, армянский дипломат подтвердил, что Армения является оккупантом и не имеет намерений освобождать захваченные земли.

Князян путано высказался относительно "изначальных причин" конфликта и, что самое смешное, переврал указанные резолюции ООН, отыскав в них какой-то выгодный агрессорам смысл, обвинив при этом Баку в том, что тот якобы "препятствует прогрессу в вопросе мирного урегулирования".

То есть никаких конкретных и логичных доводов против позиции Азербайджана, высказанной Эльмаром Мамедъяровым, представитель Армении в ООН подобрать не сумел. Единственное, что ему удалось, - это громко отказаться от мира в регионе и лишний раз подтвердить, кто на самом деле является агрессором.

Впрочем, это и без него всем прекрасно известно.

Зульфугар Ибрагимов