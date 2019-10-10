Как одна свадьба азербайджанским радикалам чуть сходку не сорвала - скандал между ПНФА и "Мусават"
"Вся страна, затаив дыхание, следит за перипетиями политических баталий, где будет определен самый лучший и достойный..." Нет, эмоции мало, да и вся эмоциональная суть, даже смею заметить, куртуазность интрижки не заметна. "Граждане Азербайджана, как и весь цивилизованный мир, с величайшим интересом следит за истинно джентльменским соперничеством трех кандидатов на место председателя великой и могучей партии". Вроде как лучше.
Ибо все о ней, о Партии Мусават, собирающейся провести свой съезд и избрать - так говорится в заявлениях руководства оной партии - нового башгана, то есть, лидера и председателя.
Но как всегда и всюду, Дьявол притаился в деталях.
Многие граждане утратили веру в них, подозревая их лидера во многих темных и не слишком хорошо именуемых делах, думая о них, как о слабой, находящейся на последнем издыхании партии. Но они твердили и ныне твердят обратное. Говорят, что их лидер чуть ли не Мессия, призванный народом для всеобщего блага и спасения всех душ, а также кормчий, пастырь, мудрец и вообще, человек, приятный во всех отношениях.
Это была крошечная, но хорошо организованная, дисциплинированная и незаконспирированная партия, которая иногда ходила с шариками и транспарантами на митинги, занимаясь пустой болтологией. А в кабинетах партии, сидя за потертыми столами, они писали в Facebook, виртуально что-то брали, кого-то лишали должностей и титулов, приобретали регалии, вели за собой виртуальные же массы, спорили, обличали, срывали маски, топтали в революционную гряз - в общем, чуть ли брали "Зимний Дворец" и, готовились объявить на весь мир, что мол, власть перейдет в руки народа Азербайджана. Ну, не совсем народа - на том и должен говорить народ спасибо, бить челом об пыльные стопы партийцев, довольствоваться тем, что дали и главное - отойти от руля и кормила. Ибо именно они, ныне схватившиеся в новой игре, думают о народе и, попивая чуть остывший чай, пялятся на мониторы, строча программу построения светлого, даже лучистого будущего, где агнцы будут водить хороводы с волками, а граждане, не зная, куда деть деньги, будут подумывать о полетах на Сатурн.
Но, увы, они не помнили уроки истории, преподанных местной оппозиционной тусовке и не переставали толочь воду в ступе относительно всеобщего объединения всех оппозиционных сил, которое нынешними лидеры оппозиции будут делать до ишачьей пасхи.
Партия Мусават собиралась провести съезд 12 октября. Судя по предварительной информации, мусаватисты-делегаты соберутся в доме торжеств "Бюллур" ("Хрусталь").
Но хозяин дома торжеств, совершенно не вникнув в эпохальность события и не желая причаститься к великому и грандиозному событию, совершил бездушный поступок и сказал, мол, 12 октября свадьба.
Ситуация была безвыходной и руководство Мусават, немного взгрустнув, приняло решение о переносе съезда на следующий день. То есть съезд будет 13 октября, в воскресный день
На съезде делегаты должны выбрать нового председателя. Кандидатов трое - нынешний башган Ариф Гаджилы, бывший зам башгана, а ныне один из ярых фигурантов "Нацсовета" Тофик Ягублу и бывший руководитель ленкоранской организации партии Ядигар Садыглы.
Партия, решив сыграть в полную демократию, толерантность, открытость и прозрачность, 9 октября провела дебаты кандидатов.
Но трагикомедия до сих пор продолжается, ибо на следующий день пресс-служба Мусават распространило заявление, что "Сегодня в штаб-квартире Партии Мусават были проведены дебаты между кандидатами на пост башгана".
Напомню, что предыдущий, 8-й съезд Мусават был проведен в 2014 году и лидер партии Иса Гамбар подал в отставку, а башганом был избран неоднозначный Ариф Гаджилы.
Его избрание сопровождалось громким скандалом - многие известные мусаватисты, посчитав А.Гаджилы недостойной фигурой на пост руководителя, покинули ряды партии.
С тех пор Мусават регрессировал, сдавал позиции, терял былую популярность, а руководство партии погрязло в интригах, добывании "средств к существованию", что стало причиной бесконечных обвинений А.Гаджилы и его "правой руки" Гюльага Асланлы в продаже членских билетов, превращении партии в захолустную организацию оппозиции и поражении перед всегдашними соперниками.
Мусават ныне превратилась в собственную тень и руководство партии, лишившая себя поддержки многих рядовых мусаватистов, решила сыграть в "выборы", тем самым пытаясь продлить агонию некогда сильной политической единицы.
Трагифарс дошел до такого состояния, что ныне для Мусават, оказывается, временной континуум совершенно неважен: дебаты, проведенные за день заявления, были преподнесены как "сегодняшние".
Дебаты в офисе Мусават, громогласно преподнесенные как "первые в истории оппозиционного лагеря открытое, демократическое противостояние кандидатов на руководящую должность" выявили серьезнейшие просчеты как в тактике, так и в стратегии маргинализованной и деклассированной партии.
Мусават нынче всего лишь одна из многих субъектов разношерстного лагеря радикальной оппозиции, где правит бал тотальное отсутствие логики в решениях "лидеров", ведутся поиски выхода из глубочайшего системного кризиса и потери лица перед толпой, к которой всегда апеллируют местные божки неоанархичного пантеона низвергнутых божков угнетенных многочисленными поражениями фанатов, среди которых неимоверное количество троллей - виртуальных солдат в социальных сетях.
Забитая в угол, не решившая концептуальные идеологические и организационные проблемы, Мусават 13 октября попытается провернуть очередную вариацию смены поколений, хотя Иса Гамбар, обратившись к мусаватистам, открыто поддержал нынешнего башгана Арифа Гаджилы, тем самым ясно дав понять, что не намерен смириться с поползновениями ПНФА на свою вотчину.
Ведь не кто иной, как Тофик Ягублу является креатурой председателя ПНФА и блогуна Али Керимли и его избрание башганом партии станет началом конца Мусават, которая неминуемо станет всего лишь спутницей "Нацсовета" и очередной разменной монетой для кооптации на случай создания нового объединения радикальной оппозиции в лучшем случае. А в худшем - партия будет принесена в жертву на алтаре очередного кулуарного соглашения между А.Керимли и представителями властей: ведь председатель ПНФА нуждается в визуализированном джокере для игры в политический преферанс с целью получения очередных преференций от властей.
А.Керимли хоть и слывет прожженным интриганом, но Иса Гамбар в очередной раз сумел вычислить тактику своего извечного противника и решил сыграть на опережение, призвав все еще верных ему людей поддержать кандидатуру нынешнего башгана, тем самым нарушив стройную концепцию А.Керимли по превращению Мусават в пластичный материал для дальнейшей мимикрии союзнических отношений вкупе объединением усилий по централизации действий в оппозиционном лагере.
Дом торжеств в воскресенье станет сценой для спектакля, где все роли давно распределены, реплики персонажей заучены, а зрители готовы аплодировать только победителю.
Что изменится в партии после съезда? В сущности, ничего - ни один из кандидатов не имеет четкой, аргументированной и основанной на реалиях программы вывода Мусават из глубокого кризиса.
Тофик Ягублу, прилежно выполняя роль трояна, занят привлечением на свою сторону бывших оппонентов и подготовкой почвы для экспансии "Нацсовета" в ряды Мусават.
Поддерживаемый внутренней партийной оппозицией Ядигар Садыглы хоть и интеллектуально отличается от остальных двух кандидатов, обречен на жестокое противостояние с опытным партхозяйственником А.Гаджилы и импульсивным Т.Ягублу.
Ариф Гаджилы намерен всячески защищаться от любых проявлений инакомыслия, расценивая направленный в свой адрес обоснованную и справедливую критику как проявление оппортунизма и предательства интересов партии. Тем более, в арсенале нынешнего башгана явная поддержка непререкаемого авторитета для мусаватистов Исы Гамбара.
Станет ли съезд для Мусават отправной точкой для внутренней, широкомасштабной перестройки, когда дегенерирующие функции будут приостановлены и начнутся преобразования, даже реформы для перерождения партии, возвращения потерянных позиций и места в оппозиционном лагере?
Не думаем. Точнее, шансы усиления Мусават после съезда ничтожно малы.
Съезд всего лишь мишура, изначально проваленный проект.
Не более.
Эльчин Алыоглу
Заместитель главного редактора Milli.Az
специально для Day.Az
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре