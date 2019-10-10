"Вся страна, затаив дыхание, следит за перипетиями политических баталий, где будет определен самый лучший и достойный..." Нет, эмоции мало, да и вся эмоциональная суть, даже смею заметить, куртуазность интрижки не заметна. "Граждане Азербайджана, как и весь цивилизованный мир, с величайшим интересом следит за истинно джентльменским соперничеством трех кандидатов на место председателя великой и могучей партии". Вроде как лучше.

Ибо все о ней, о Партии Мусават, собирающейся провести свой съезд и избрать - так говорится в заявлениях руководства оной партии - нового башгана, то есть, лидера и председателя.

Но как всегда и всюду, Дьявол притаился в деталях.

Многие граждане утратили веру в них, подозревая их лидера во многих темных и не слишком хорошо именуемых делах, думая о них, как о слабой, находящейся на последнем издыхании партии. Но они твердили и ныне твердят обратное. Говорят, что их лидер чуть ли не Мессия, призванный народом для всеобщего блага и спасения всех душ, а также кормчий, пастырь, мудрец и вообще, человек, приятный во всех отношениях.

Это была крошечная, но хорошо организованная, дисциплинированная и незаконспирированная партия, которая иногда ходила с шариками и транспарантами на митинги, занимаясь пустой болтологией. А в кабинетах партии, сидя за потертыми столами, они писали в Facebook, виртуально что-то брали, кого-то лишали должностей и титулов, приобретали регалии, вели за собой виртуальные же массы, спорили, обличали, срывали маски, топтали в революционную гряз - в общем, чуть ли брали "Зимний Дворец" и, готовились объявить на весь мир, что мол, власть перейдет в руки народа Азербайджана. Ну, не совсем народа - на том и должен говорить народ спасибо, бить челом об пыльные стопы партийцев, довольствоваться тем, что дали и главное - отойти от руля и кормила. Ибо именно они, ныне схватившиеся в новой игре, думают о народе и, попивая чуть остывший чай, пялятся на мониторы, строча программу построения светлого, даже лучистого будущего, где агнцы будут водить хороводы с волками, а граждане, не зная, куда деть деньги, будут подумывать о полетах на Сатурн.

Но, увы, они не помнили уроки истории, преподанных местной оппозиционной тусовке и не переставали толочь воду в ступе относительно всеобщего объединения всех оппозиционных сил, которое нынешними лидеры оппозиции будут делать до ишачьей пасхи.

Партия Мусават собиралась провести съезд 12 октября. Судя по предварительной информации, мусаватисты-делегаты соберутся в доме торжеств "Бюллур" ("Хрусталь").

Но хозяин дома торжеств, совершенно не вникнув в эпохальность события и не желая причаститься к великому и грандиозному событию, совершил бездушный поступок и сказал, мол, 12 октября свадьба.

Ситуация была безвыходной и руководство Мусават, немного взгрустнув, приняло решение о переносе съезда на следующий день. То есть съезд будет 13 октября, в воскресный день

На съезде делегаты должны выбрать нового председателя. Кандидатов трое - нынешний башган Ариф Гаджилы, бывший зам башгана, а ныне один из ярых фигурантов "Нацсовета" Тофик Ягублу и бывший руководитель ленкоранской организации партии Ядигар Садыглы.

Партия, решив сыграть в полную демократию, толерантность, открытость и прозрачность, 9 октября провела дебаты кандидатов.

Но трагикомедия до сих пор продолжается, ибо на следующий день пресс-служба Мусават распространило заявление, что "Сегодня в штаб-квартире Партии Мусават были проведены дебаты между кандидатами на пост башгана".

Напомню, что предыдущий, 8-й съезд Мусават был проведен в 2014 году и лидер партии Иса Гамбар подал в отставку, а башганом был избран неоднозначный Ариф Гаджилы.

Его избрание сопровождалось громким скандалом - многие известные мусаватисты, посчитав А.Гаджилы недостойной фигурой на пост руководителя, покинули ряды партии.

С тех пор Мусават регрессировал, сдавал позиции, терял былую популярность, а руководство партии погрязло в интригах, добывании "средств к существованию", что стало причиной бесконечных обвинений А.Гаджилы и его "правой руки" Гюльага Асланлы в продаже членских билетов, превращении партии в захолустную организацию оппозиции и поражении перед всегдашними соперниками.

Мусават ныне превратилась в собственную тень и руководство партии, лишившая себя поддержки многих рядовых мусаватистов, решила сыграть в "выборы", тем самым пытаясь продлить агонию некогда сильной политической единицы.

Трагифарс дошел до такого состояния, что ныне для Мусават, оказывается, временной континуум совершенно неважен: дебаты, проведенные за день заявления, были преподнесены как "сегодняшние".

Дебаты в офисе Мусават, громогласно преподнесенные как "первые в истории оппозиционного лагеря открытое, демократическое противостояние кандидатов на руководящую должность" выявили серьезнейшие просчеты как в тактике, так и в стратегии маргинализованной и деклассированной партии.

Мусават нынче всего лишь одна из многих субъектов разношерстного лагеря радикальной оппозиции, где правит бал тотальное отсутствие логики в решениях "лидеров", ведутся поиски выхода из глубочайшего системного кризиса и потери лица перед толпой, к которой всегда апеллируют местные божки неоанархичного пантеона низвергнутых божков угнетенных многочисленными поражениями фанатов, среди которых неимоверное количество троллей - виртуальных солдат в социальных сетях.

Забитая в угол, не решившая концептуальные идеологические и организационные проблемы, Мусават 13 октября попытается провернуть очередную вариацию смены поколений, хотя Иса Гамбар, обратившись к мусаватистам, открыто поддержал нынешнего башгана Арифа Гаджилы, тем самым ясно дав понять, что не намерен смириться с поползновениями ПНФА на свою вотчину.

Ведь не кто иной, как Тофик Ягублу является креатурой председателя ПНФА и блогуна Али Керимли и его избрание башганом партии станет началом конца Мусават, которая неминуемо станет всего лишь спутницей "Нацсовета" и очередной разменной монетой для кооптации на случай создания нового объединения радикальной оппозиции в лучшем случае. А в худшем - партия будет принесена в жертву на алтаре очередного кулуарного соглашения между А.Керимли и представителями властей: ведь председатель ПНФА нуждается в визуализированном джокере для игры в политический преферанс с целью получения очередных преференций от властей.

А.Керимли хоть и слывет прожженным интриганом, но Иса Гамбар в очередной раз сумел вычислить тактику своего извечного противника и решил сыграть на опережение, призвав все еще верных ему людей поддержать кандидатуру нынешнего башгана, тем самым нарушив стройную концепцию А.Керимли по превращению Мусават в пластичный материал для дальнейшей мимикрии союзнических отношений вкупе объединением усилий по централизации действий в оппозиционном лагере.

Дом торжеств в воскресенье станет сценой для спектакля, где все роли давно распределены, реплики персонажей заучены, а зрители готовы аплодировать только победителю.

Что изменится в партии после съезда? В сущности, ничего - ни один из кандидатов не имеет четкой, аргументированной и основанной на реалиях программы вывода Мусават из глубокого кризиса.

Тофик Ягублу, прилежно выполняя роль трояна, занят привлечением на свою сторону бывших оппонентов и подготовкой почвы для экспансии "Нацсовета" в ряды Мусават.

Поддерживаемый внутренней партийной оппозицией Ядигар Садыглы хоть и интеллектуально отличается от остальных двух кандидатов, обречен на жестокое противостояние с опытным партхозяйственником А.Гаджилы и импульсивным Т.Ягублу.

Ариф Гаджилы намерен всячески защищаться от любых проявлений инакомыслия, расценивая направленный в свой адрес обоснованную и справедливую критику как проявление оппортунизма и предательства интересов партии. Тем более, в арсенале нынешнего башгана явная поддержка непререкаемого авторитета для мусаватистов Исы Гамбара.

Станет ли съезд для Мусават отправной точкой для внутренней, широкомасштабной перестройки, когда дегенерирующие функции будут приостановлены и начнутся преобразования, даже реформы для перерождения партии, возвращения потерянных позиций и места в оппозиционном лагере?

Не думаем. Точнее, шансы усиления Мусават после съезда ничтожно малы.

Съезд всего лишь мишура, изначально проваленный проект.

Не более.

Эльчин Алыоглу

Заместитель главного редактора Milli.Az

специально для Day.Az