Азербайджан неизменно поддерживает продолжение предметных, субстантивных переговоров на основе всех документов, требующих освобождения наших оккупированных территорий и возвращения вынужденных переселенцев в свои дома.

Об этом, отвечая на вопрос СМИ, сказала руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, сообщает в пятницу Trend, передает Day.Az.

В ответе на вопрос, в котором МИД Армении, комментируя интервью министра Эльмара Мамедъярова газете "Известия", сообщил, что Азербайджан якобы отказался от Казанского документа, Абдуллаева прежде всего, вкратце напомнила историю вопроса.

"Нынешний процесс начался в 2004 году в Праге переговорами на уровне МИД Армении и Азербайджана и привёл к выработке сопредседателями Минской группы ОБСЕ в 2007 году так называемых "Мадридских принципов". В 2009 году эти предложения были доработаны и стали известны под названием так называемых "обновлённых Мадридских принципов". На их основе в 2009-2013 гг. главы стран-сопредседателей МГ ОБСЕ выступали с совместными заявлениями, где были очерчены основные контуры урегулирования конфликта. Именно эта логика проводится сопредседателями во всей их последующей деятельности и отражена в их заявлениях, включая одно из последних от 9 марта сего года", - сказала Абдуллаева.

Глава пресс-службы МИД отметила, что, что же касается непосредственно т.н. "Казанского документа", то и он был основан на нормах и принципах международного права, отражённых в Уставе ООН, Хельсинкском Заключительном акте, а также на известных резолюциях Совета

"Азербайджан же, как того требует и международное сообщество, неизменно поддерживал продолжение предметных, субстантивных переговоров на основе всех документов, требующих освобождения наших оккупированных территорий и возвращения вынужденных переселенцев в свои дома. Мы не единожды являлись свидетелями того, что армянская сторона делает столь несостоятельные и смехотворные заявления. Однако, вместо продолжения подобных бесперспективных попыток ей следовало бы задуматься о реальных причинах задержек в продвижении переговорного процесса и предпринять шаги, которые могли бы обеспечить мир и безопасность в регионе и условия для выхода самой Армении из того тупика, в котором она оказалась ввиду своей неконструктивной позиции", - добавила Абдуллаева.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.