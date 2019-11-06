Президент Азербайджана Ильхам Алиев инициировал реформы, направленные на качественную модернизацию системы государственного управления, главная цель которых - служение благополучию азербайджанского общества через призму интересов каждого гражданина, и снятие барьеров, препятствующих этому процессу.

Один из устраняемых барьеров, на которые обращает самое серьезное внимание глава государства - слабость механизмов обратной связи между бюрократией и населением.

"Иногда на беспокоящие граждан проблемы не реагируют. Поэтому надо быть предельно внимательными. Если граждан что-то беспокоит, на это необходимо реагировать", - сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с главой ИВ Баку, транслируя тем самым месседж широкому срезу чиновников.

Как напоминание: чиновники должны усвоить важное условие их пребывания на государственной службе - это грамотное модерирование сигналов от общества и своевременное, максимально объективное на них реагирование.

Президент Ильхам Алиев сам является главным модератором общественного диалога, вступает в доверительное общение с аудиторией, в том числе по проблемным темам, открыто поднимает ряд болезненных для общества вопросов, требующих системных подходов со стороны правительства, исполнительной власти.

"Исполнительная власть районов должна на высоком уровне уделять внимание гражданам. Порой граждан мучают, не реагируют на их проблемы. Иногда у граждан незаконно требуют определенные средства, происходят факты взяточничества. К нам поступают такие сигналы, исполнительные власти районов должны сделать вывод. Негативные факты не должны допускаться", - говорит Президент Ильхам Алиев, тем самым укрепляя в сознании людей уверенность в своем будущем.

Глава государства демонстрирует очевидный запрос на новое поколение управленцев и политиков, внедрение нового, более демократичного стиля позиционирования и взаимодействия власти и общества. Это серьезный вызов не только власти, но и обществу в целом, который необходимо принять, и понять, как с этим работать во благо развития страны.

В 21 веке качественная управленческая система формируется на основе налаживания и расширения каналов коммуникаций между властными структурами и обществом, поэтому Президент Ильхам Алиев призывает чиновников к повышенной ответственности и открытости, а граждан - к общественной солидарности в поддержке реформ и инициативности в устранении существующих проблем.

Глава государства выразил благодарность тем гражданам, которые помогают правительству увидеть и услышать о том, что их беспокоит.

В частности, затрагивая вопросы градостроительства и благоустройства Баку, Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил: "Нам необходимо постараться, чтобы все уголки города Баку были благоустроены, беспокоящие граждан проблемы, в том числе вопросы, связанные со строительством, устранены. Я дал соответствующие указания и об этом. Порой места под строительство захватываются, иногда незаконно издаются распоряжения, вырубаются деревья. Спасибо гражданам, зачастую сталкиваясь с подобной ситуацией, они сообщают в соответствующие органы. То есть, это означает действие общественного контроля".

Тем самым глава государства дает понять, что непрерывная линия обратной связи должна поддерживаться и властными, и общественными структурами, а также отдельными гражданами. Это является своего рода мотивацией к участию граждан в процессах, способствующих улучшению их собственной жизни и благосостояния.

Более того, на общественном уровне уже отмечают благоприятные трансформации в поведении чиновников, что обусловлено кадровыми реформами и служебными ориентирами, транслируемыми Президентом. Очевидны тенденции к сокращению дистанции и налаживанию коммуникаций между властью и обществом.

Параллельно внедряются новые технологии для упрощения бюрократических процедур, в частности, "ASAN Xidmət" является тому подтверждением, серьезные реформы затронули вопросы налоговых структур, ведения бизнеса, развития малого и среднего предпринимательства и других направлений, отражающих интересы населения. Процесс в развитии.

Принятие сути реформ, нацеленных на удовлетворение интересов широкого социума, является основой внутреннего согласия и стабильности, равно как непонимание происходящих процессов открывает путь внешним провокаторам и внутренним маргиналам.

Гюльнара Мамедзаде,

заместитель генерального директора Trend

вице-президент Baku Network,

специально для Day.Az