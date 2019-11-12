Россия, Азербайджан и Турция до недавнего времени успешно развивали свои отношения на двусторонней основе, но реалии современного мира привели эти страны к необходимости формирования общей повестки.

Об истоках и перспективах нового формата во взаимоотношениях трёх стран Trend беседует с руководителем Центра российско-азербайджанской дружбы Наталией Красовской, передает Day.Az.

- Наталия Рудольфовна, на какой основе, по вашему мнению, базируется трёхсторонний формат Азербайджан-Россия-Турция?

- Главный объединяющий фактор - общее стремление укрепить политическую стабильность в регионе и развивать экономические связи на взаимовыгодной основе, благо у всех трёх участников формата имеется много общего - интерес к добыче и транспортировке нефтегазовых ресурсов, проекты в логистической сфере, военно-технические контакты, развитие аграрного и туристического сектора. Всё это вполне благополучно развивается и в двусторонних форматах, однако создание конфигурации стран, территориально близких и экономически заинтересованных друг в друге, обладает существенно большим потенциалом и открывает принципиально иные возможности. Отмечу, что речь идёт не только об экономике, но и о защите суверенитета наших государств от политического и санкционного давления. Чего только стоит недавнее заявление Трампа о том, что он растерзает турецкую экономику! Выстроить общую линию защиты во внешнеполитических отношениях и не допустить навязывания региону чужих интересов сегодня очень важно.

- Какие перспективы развития открывает, на ваш взгляд, трёхстороннее сотрудничество?

- Основные перспективы находятся в сфере общей реализации масштабных транспортно-энергетических проектов. Примеры тому - это уже действующий Трансанатолийский газопровод (TANAP) и "Турецкий поток", вступающий в финальную стадию своего строительства. Россия и Азербайджан в равной мере заинтересованы в поставках своего газа европейским странам - через Турцию, а турецкая сторона стремится к статусу регионального энергетического хаба и ждёт поддержки в этом со стороны России и Азербайджана. Таким образом, интересы всех трёх государств совпадают. Конечно, Евросоюз хочет добиться снижения цен на энергоносители, уповая на конкуренцию между Россией и Азербайджаном и пытаясь привлечь Турцию на свою сторону. Однако надо учитывать, что азербайджанские газовые проекты не являются конкурентами российским - если из Азербайджана газ пойдёт в Италию и балканские страны, то газовые поставки из России будут ориентированы на юго-восточную Европу. Так что результат, похоже, будет обратным, создав своего рода трёхсторонний картель, наши страны смогут диктовать ценовую политику и максимизировать общие выгоды. Более того, союз трёх таких мощных игроков переформатирует европейскую энергетическую карту коренным образом.

В логистической сфере очень перспективно развитие глобальных транспортных коридоров. Например, Россия уже подключилась к совместному использованию железнодорожной магистрали Баку-Тбилиси-Карс, а Турция в ближайшие годы начнёт полномасштабную транспортировку своих товаров по коридору Север-Юг. Подключение остальных стран региона к данным маршрутам обеспечит их наполняемость и принесёт выгоду всем участникам транспортных проектов.

И, наконец, я очень надеюсь, что трёхсторонний формат поможет разрешению нагорно-карабахской проблемы - включение Турции в переговорный процесс должно облегчить понимание миром всей справедливости азербайджанской позиции в этом затянувшемся конфликте.

- Сможет ли союз трёх стран каким-то образом изменить геополитическую архитектуру континента?

- Россия, Турция и Азербайджан расположены на стыке Европы и Азии, имеют общие политические и культурные традиции, что позволяет им верно оценивать перспективы ситуации в Евразии. Очевидно, что Соединённые Штаты и страны Евросоюза стремятся к доминированию на евразийском пространстве.

Кроме того, многие признаки указывают на приближение нового глобального экономического кризиса, выстоять в котором поодиночке большинству стран будет очень сложно. Союз России, Азербайджана и Турции - это своеобразный каркас прочности, который поможет нашим государствам противостоять всем катаклизмам, обеспечит стабильность региона и выход из кризиса с минимумом потерь.

- В чем вы видите задачу Азербайджана, которую он должен реализовать в рамках трёхстороннего формата?

- Важнейший фактор при выстраивании любого долгосрочного союза - это доверие. Лучше всего, когда оно основано не на голословных лозунгах, а на каких-то общих базовых ценностях, которыми могут быть язык, традиции, история или религия. В этом отношении Азербайджан, связанный прочными узами и с Россией, и с тюркским миром, - идеальный медиатор, который может скрепить трёхсторонний формат в единое целое. Культурные и исторические связи объединяют его с нашей страной, а с Турцией - общность религиозных и языковых корней. Азербайджан славится своим умением соблюдать равновесие интересов, направляя сложнейшие переговорные процессы в конструктивное русло. Дмитрий Савельев, руководитель Межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан, под эгидой которой работает наш Центр, говоря об этом, обычно приводит в пример роль третейского судьи, которую Азербайджан взял на себя в выстраивании связей между Россией и Турцией в период обострения межгосударственных отношений, оказав тем самым неоценимую услугу обеим державам. И в целом, безусловно, трёхсторонний союз усилит гарантии региональной стабильности.