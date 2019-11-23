Еще несколько лет назад, когда речь заходила о Сумгайыте, возникали ассоциации с удаленным, необустроенным, экологически некомфортным для жизни населенным пунктом, куда не дойдешь, не доедешь без проблем из столицы. Хотя все было не так мрачно, город действительно был неухожен и неблагоустроен.

А сегодня, как сказал на мероприятии по случаю 70-летия Сумгайыта Президент Ильхам Алиев, - это современный, стремительно развивающийся, благоустраивающийся с каждым днем красивый город, обладающий большим промышленным потенциалом.

В сегодняшний Сумгайыт можно ездить погулять на выходные, потому что там есть все условия для прекрасного отдыха - современный бульвар, уникальная для Абшерона лесопарковая зона, идущая вдоль побережья, прекрасные дороги, рестораны с хорошей кухней, брендовые магазины, развитая система общественного транспорта. И что особенно важно - в этот город-спутник столицы теперь ходят скоростные электропоезда, что делает такую поездку не только интересной, но и комфортной.

Но так, конечно же, было не всегда.

Празднование 70-летия Сумгайыта стало важным событием в жизни нашей страны, считает азербайджанский политолог, глава клуба политологов "Южный Азербайджан" Ильгар Велизаде, говоря о юбилее города и мыслях, прозвучавших в речи Президента.

Это третий по величине и значимости город страны, город-спутник столицы. А сегодня, при новых условиях и на новом этапе развития азербайджанской экономики у Сумгайыта появляются новые функции. Они связаны с тем, что на базе старых промышленных предприятий, имеющейся инфраструктуры идет развитие производства нового образца, сказал Велизаде. Это высокотехнологичные предприятия с минимальным уровнем выброса вредных веществ в атмосферу, призванные обеспечить производство продукции самого широкого ассортимента.

"Сумгайыт изначально играл балансирующую роль в демографическом развитии Абшерона и прилегающих территорий. Изначально население полуострова в значительной степени концентрировалось в Баку, и формировавшиеся вокруг Баку населенные пункты также тяготели именно к столице. Строительство нового города позволило разгрузить столицу, в частности ее трудовой рынок. Появление Сумгайыта и его промышленной структуры позволило обеспечить рабочими местами многих людей. Кроме того, в связи с тем, что город стал промышленным центром, сюда приезжали на работу и на жительство и из других союзных республик. Сумгайыт стал многонациональным городом и превратился в символ промышленного развития Азербайджана", - сказал политолог.

Ильгар Велизаде коснулся также слов Президента Ильхама Алиева относительно сумгайытских событий 1988 года и подчеркнул, что врагами и провокаторами удар был нанесен по Сумгайыту как символу многонациональной дружбы. Вокруг случившегося появилось много мифов, слухов и инсинуаций, имидж города серьезно пострадал. В результате из города многонациональной дружбы и символа промышленного развития Сумгайыт превратился в символ розни.

К счастью, отметил политолог, такая ситуация продлилась недолго, и после возвращения к власти в 1993 году Гейдара Алиева ситуация в Азербайджане в целом и в Сумгайыте в частности начала меняться. Здесь началось освоение новых производственных мощностей, за последние годы коренным образом изменилась и социальная структура, открылись новые учебные заведения, парки, развилась городская инфраструктура. Одним словом Сумгайыт стал удобным для жителей и гостей городом, коренным образом отличающимся от того города, каким он был в конце 80-х, считает наш собеседник.

"Как жители Баку, так и гости с удовольствием ездят в Сумгайыт. Там замечательный парк, прекрасное обслуживание. Лесопарковый комплекс в городской черте, заложенный еще при Гейдаре Алиеве, - это своего рода уникальный уголок природы в городском ландшафте. Сегодня он развился в своеобразную экосистему внутри города и простирается на несколько километров вдоль береговой линии. Разработан перспективный план по дальнейшему развитию города. А не так давно с российской стороной было подписано соглашение об освоении прибрежной шельфовой зоны недалеко от Сумгайыта. Прежде сумгайытская зона считалась неперспективной с точки зрения добычи углеводородов, но геологические изыскания показали наличие богатых залежей. Это позволит создать множество новых рабочих мест, будет способствовать росту имиджа Сумгайыта как города не только химиков, но и нефтяной промышленности", - подчеркнул Ильгар Велизаде.

Азербайджанский политолог также добавил, что сегодняшний Сумгайыт - предмет гордости азербайджанского народа, кластер экономического роста в масштабах не только Южного Кавказа, но и Прикаспия. А опережающее развитие отраслей ненефтяного сектора придаст дополнительный импульс эволюции города, который в самом ближайшем будущем станет заметной жемчужиной на карте региона.

Лейла Таривердиева