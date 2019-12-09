Наконец-то Никола Пашиняна заметили, наконец-то и его оценили по достоинству.

Премьер-министр Армении вошел в десятку лидеров мира, проявляющих наибольшую активность в Facebook. Это показывает последний доклад, опубликованный в социальных сетях организацией Twiplomacy по изучению активности правительств и лидеров мира под названием "Мировые лидеры в Facebook -2019", сообщают армянские СМИ.

Правда, Никол пока что не в лидерах рейтинга, всего лишь на 10-м месте. Но лиха беда начало, как говорится.

Сообщается, что у Пашиняна в абсолютных цифрах более 14,5 млн. interaction за последний год. Учитывалась частота размещения видео, статусов, комментариев. Пашинян также прославился своими бесконечными прямыми эфирами и переносом работы правительства в соцсеть.

"Возможно, что качество звука или видео не было лучшим, но прямая вовлеченность была принята очень хорошо, и он вошел в первую десятку лидеров, получающих наибольшее количество откликов", - говорят авторы доклада.

То есть Николу есть еще к чему стремиться, почивать на лаврах не придется - надо немедленно начать серьезнейшим образом работать над качеством звука и картинки, чтобы в следующем году занять первые строчки списка.

Да, соцсети сегодня популярны, и эту популярность стараются использовать и политики. Было бы несерьезно утверждать, что без них можно обойтись. Посредством соцсети возможно донести свою мысль до миллионов без сбора площадей, распространить информацию и выразить свою позицию, не прилагая больших усилий.

Но касательно лично Пашиняна есть одно большое НО. Глава государства может быть активным где угодно, но главной его задачей все-таки остается активность в управлении государством и решении его проблем. Самопиар бывает оправдан на первых порах прихода к власти, но через почти два года управлять через Facebook это значит бояться показать согражданам, что в реальности ни на что не способен. За время управления Арменией бывший оппозиционер и вечный популист Никол Пашинян не сделал практически ничего, что можно было бы продемонстрировать как достижение его власти. Падение популярности в результате разочарования граждан заставило его еще более активизироваться в соцсетях, забалтывая свои провалы.

Все правительство и госструктуры Армении сегодня живут и работают через Facebook. Вообще, управление страной через соцсети - тренд, введенный Николом Пашиняном. С первых дней правления он отдавал распоряжения и заявлял о планах и намерениях через Facebook. Все новости граждане получают из Facebook, а не от пресс-служб правительства, парламента и других государственных структур, как в идеале должно было бы быть. Самое интересное, что показателем соответствия того или иного чиновника занимаемой должности тоже стало оцениваться в Армении, как пишут армянские же СМИ, популярностью и активностью этих лиц в соцсетях.

Facebook для Пашиняна все. Ничего не сделав для армян, не выполнив ни одного своего обещания, он вплотную занялся тем, что умеет лучше всего - популизмом и самопиаром через соцсети. Тут он мастер, и не удивительно, что армянский премьер оказался в десятке лидеров-активистов Facebook. Правда, в Армении его пытаются сравнивать с президентом США Дональдом Трампом - Пашинян, мол, как и Трамп, сам ведет свою страницу. Но попытки сравнения с главой мировой супердержавы только еще больше подчеркивают ущербность премьер-министра Армении, который засел в соцсети, как в окопе, "отстреливаясь" оттуда от граждан всякой пиар-чепухой.

Зульфугар Ибрагимов